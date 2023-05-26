По какому принципу в мире объявляют и отменяют пандемию

За последние несколько лет пандемия стала частью жизни людей. Ее неразрывно связывают с коронавирусом, но это слово можно применить и к другим болезням.
О том, когда ее вводят и отменяют, «Вечерней Москве» рассказал врач-вирусолог Анатолий Альтштейн.
— Одного только критерия распространенности недостаточно, чтобы назвать заболевание пандемией. Например, насморком болеют по всему миру, но это не пандемия. Здесь важна совокупность двух факторов, — пояснил Альтштейн.
Помимо высокой заболеваемости, недуг, который обычно называют пандемией, имеет еще и высокую летальность (выше, чем один процент — прим. «ВМ»), объяснил вирусолог.
— Так было с COVID-19. Он давал летальность порядка 5–10 процентов в самом начале вспышки и широко распространялся по миру. В этом случае всегда объявляют пандемию, — уточнил специалист.
Однако он заметил, что строгого определения пандемии нет — решение присвоить такой статус принимает ВОЗ.
— При коронавирусе летальность была порядка пяти процентов, в начальные месяцы — примерно 10 процентов. Потом стала снижаться и дошла до 0,3 процентов, но была широкая площадь распространения, поэтому об окончании пандемии и объявили только в мае, — пояснил Альтштейн.
Как рассказал врач, строгих критериев для отмены пандемии не существуют, но условно болезнь перестают называть таковой в двух случаях:
Снижение заболеваемости и летальности: вместо 5–10 процентов, как было в самом начале, теперь всего 0,3–0,5 процентов.
— Число заболевших, когда пандемию отменили, было меньше 100 тысяч в день, когда до этого на максимуме фиксировалось 3 миллиона заболевших в день, — напомнил Альтштейн.