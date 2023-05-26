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2 часа назад

По какому принципу в мире объявляют и отменяют пандемию

Вечерняя Москва

За последние несколько лет пандемия стала частью жизни людей. Ее неразрывно связывают с коронавирусом, но это слово можно применить и к другим болезням.

По какому принципу в мире объявляют и отменяют пандемию
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

О том, когда ее вводят и отменяют, «Вечерней Москве» рассказал врач-вирусолог Анатолий Альтштейн.

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Почему могут объявить пандемию

По его словам, пандемию объявляют по двум причинам. Среди них:
  • Широкое распространение заболевания — когда вирус попадает сразу в несколько стран, и появляется угроза его распространения в другие регионы.
  • Высокая смертность — когда от болезни умирает большое количество людей.

— Одного только критерия распространенности недостаточно, чтобы назвать заболевание пандемией. Например, насморком болеют по всему миру, но это не пандемия. Здесь важна совокупность двух факторов, — пояснил Альтштейн.

Помимо высокой заболеваемости, недуг, который обычно называют пандемией, имеет еще и высокую летальность (выше, чем один процент — прим. «ВМ»), объяснил вирусолог.

— Так было с COVID-19. Он давал летальность порядка 5–10 процентов в самом начале вспышки и широко распространялся по миру. В этом случае всегда объявляют пандемию, — уточнил специалист.

Однако он заметил, что строгого определения пандемии нет — решение присвоить такой статус принимает ВОЗ.

— При коронавирусе летальность была порядка пяти процентов, в начальные месяцы — примерно 10 процентов. Потом стала снижаться и дошла до 0,3 процентов, но была широкая площадь распространения, поэтому об окончании пандемии и объявили только в мае, — пояснил Альтштейн.

Когда происходит отмена пандемии

Как рассказал врач, строгих критериев для отмены пандемии не существуют, но условно болезнь перестают называть таковой в двух случаях:

Снижение заболеваемости и летальности: вместо 5–10 процентов, как было в самом начале, теперь всего 0,3–0,5 процентов.

— Число заболевших, когда пандемию отменили, было меньше 100 тысяч в день, когда до этого на максимуме фиксировалось 3 миллиона заболевших в день, — напомнил Альтштейн.

  • Коллективный иммунитет: если в стране достаточно переболевших и вакцинированных, это создает устойчивость перед вирусом, а значит, тоже относится к критерию отмены пандем

Болезни и лекарства,Анатолий Альтштейн,ВОЗ,
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