Как лечить синдром беспокойных ног
Синдром беспокойных ног – состояние, характеризующееся неприятными ощущениями в нижних конечностях даже в состоянии покоя. С этим неврологическим заболеванием могут столкнуться как дети, так и взрослые, пожилые люди. Что является первопричиной проявления синдрома и как эту проблему корректировать, рассказал «ФедералПресс» невролог Лаврентий Неустроев.
«У детей чаще бывает геопатический синдром беспокойных ног, который не связан ни с каким из известных отклонений в организме. Чтобы блокировать неприятные ощущения в ногах, они вынуждены постоянно активничать. Соответственно, у них ухудшается сон, успеваемость. Кто-то ставит детям даже СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), но их состояние не связано с какой-то биохимической аномалией», – разъяснил врач.
Синдром беспокойных ног у детей сложно поддается коррекции, но им хорошо помогают легкие успокоительные сборы, добавил Неустроев.
У взрослых пациентов проблема с ногами часто проявляется из-за недостатка различных элементов (например, магния) и витаминов группы В (В12, фолиевой кислоты).
Кроме того, этот синдром может быть предвестником или уже симптомом сахарного диабета.
«Компенсация дефицита витамина В, магния, корректировка уровня сахара в крови помогает бороться с этим неврологическим заболеванием», – заключил невролог.