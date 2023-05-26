Как лечить синдром беспокойных ног

«У детей чаще бывает геопатический синдром беспокойных ног, который не связан ни с каким из известных отклонений в организме. Чтобы блокировать неприятные ощущения в ногах, они вынуждены постоянно активничать. Соответственно, у них ухудшается сон, успеваемость. Кто-то ставит детям даже СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), но их состояние не связано с какой-то биохимической аномалией», – разъяснил врач.