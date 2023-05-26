Рентгенолог предупредила о коварности рака груди
Скрытые формы рака груди на ранних стадиях возможно обнаружить только при обследовании на современном оборудовании. Врач-рентгенолог Сызранской ЦГРБ №1 Антонина Хаустова рассказала о коварности этого заболевания.
Медик сообщила, что у одной из пациенток она увидела рентгеновские симптомы рака молочной железы, но узлового образования не было видно. По ее словам, таким образом обычно развивается проточный рак в виде отложений солей кальция в ткани.
— На вид это кальцинат разрывается как будто. Мы это называем синдромом раздавленного камня. Это малая форма рака, — объяснила специалист в беседе с «КТВ-Луч».
Хаустова добавила, что излечение рака груди на данной стадии эффективнее и быстрее, а женщине чаще всего сохраняют молочную железу. Хирургическая операция проходит щадящим путем иссечения новообразования.