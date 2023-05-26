Рентгенолог предупредила о коварности рака груди

Скрытые формы рака груди на ранних стадиях возможно обнаружить только при обследовании на современном оборудовании. Врач-рентгенолог Сызранской ЦГРБ №1 Антонина Хаустова рассказала о коварности этого заболевания.

Медик сообщила, что у одной из пациенток она увидела рентгеновские симптомы рака молочной железы, но узлового образования не было видно. По ее словам, таким образом обычно развивается проточный рак в виде отложений солей кальция в ткани.