Терапевт назвал симптомы возникновения холестериновых бляшек

Терапевт Фаррахов назвал симптомы возникновения холестериновых бляшек. Об опасности атеросклероза знают многие, если не все, ведь инфаркты и инсульты регулярно возглавляют невесёлый топ причин преждевременной смерти. Болезнь может долго себя не проявлять, разрушая при этом сосуды. При этом специалисты подчёркивают, что даже небольшие бляшки ни в коем случае не следует оставлять без внимания. О механизме их действия, угрозах и возможных симптомах рассказал врач-терапевт Марат Фаррахов.

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Как напомнил медик, наши артерии с одной стороны прочные, а с другой — мягкие и эластичные. Целостность их внутренней оболочки нарушить достаточно легко. Повредить её могут повышенный уровень сахара в крови, повышенный холестерин, курение, а также гипертония.

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Врач образно сравнил артерии с прочным садовым шлангом. Порвать его руками почти невозможно, а вот если внутри появилась трещина, рано или поздно излом прорвёт и жидкость начнёт вытекать.

На практике к месту повреждения подходят лейкоциты, тромбоциты и холестерин, чтобы ремонтировать стенку сосуда. Холестерин окисляется, его захватывают лейкоциты и погибают, что усиливает воспаление в стенке сосуда.

Так запускается бесконечный цикл воспаления, в сосуде формируется атеросклеротическая бляшка. Ситуацию осложняет то, что речь идёт о множестве бляшек и протекает он во многих сосудах одновременно.

Симптомы и виды холестериновых бляшек

Как объяснил терапевт, когда бляшки появляются в сосудах сердца, постепенно развивается ишемическая болезнь, которая приносит боль и тяжесть в груди, одышку. Бляшки в почках, в свою очередь, мешают нормальной работе органа, вызывают повышение артериального давления.

Бляшки в ногах и руках провоцируют нарушение чувствительности, а в перспективе ведут к язве и гангрене. В сосудах шеи и головы они приводят к цереброваскулярным заболеваниям, в том числе к инсульту.

Сами холестериновые бляшки могут быть стабильными и нестабильными. Первые в течение лет способны не менять размера или расти медленно, но по-прежнему могут спровоцировать нехватку кислорода в органе.

Нестабильные же ещё опаснее. Причём к огромной проблеме может привести даже небольшая бляшка. Если под влиянием ферментов её оболочка становится тоньше и после разрыва всё, что было внутри, попадает в кровоток, это приводит к образованию тромба.