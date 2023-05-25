Что делать, если в России исчезнут американские контактные линзы

Новый пакет санкций от США запретил поставлять в Россию целый ряд товаров. В число того, что РФ теперь не может просто так закупать у Штатов (а американские компании как раньше поставлять), попали контактные линзы. Для людей с плохим зрением эта новость стала по-настоящему неприятной, ведь российский рынок контактных линз на львиную долю состоит именно из американской продукции. Насколько серьёзна ситуация, придётся ли россиянам массово переходить на очки и где искать замену привычным брендам линз, «Секрет» разобрался вместе с офтальмологами.

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Какие контактные линзы производятся в США

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В последние годы популярность среди «очкариков» получили мягкие контактные линзы ежедневного ношения. И именно США одними из первых начали разрабатывать и выпускать такую продукцию — сначала из гидрогеля, а потом и из гидрогеля. Сейчас американские бренды на рынке оптики — синоним качества.

Вот основные производители, захватившие рынок России:

Bausch + Lomb

Одна из старейших компаний, специализирующихся на выпуске оптической продукции. Bausch + Lomb работает уже более 160 лет, из которых почти 80 производит непосредственно контактные линзы. В начале 1970-х стала первой компанией, которой было разрешено продавать контактные линзы в США.

Сейчас выпускает сразу несколько линеек линз, в частности, PureVision и BioTrue.

Johnson&Johnson

Российские носители линз знают эту сторону американского холдинга по продукции Acuvue. Выбор у этой марки огромен — и для близорукости, и для дальнозоркости, и для астигматизма, и длительного ношения Oasis, и одноразовые 1-Day True Eye, и гиперувлажнённые Moist. Да что говорить: до недавних пор именно линзы этого бренда обеспечивали 50% оффлайн-продаж контактных линз в России (а в онлайне их доля доходила до 80%).

CooperVision

Наравне с двумя предыдущими брендами входит в тройку лидеров среди американских производителей линз. Почти все современные модели — дышащие и поддерживающие увлажнённость роговицы. Линзы от этого производителя продаются под брендами MyDay, Clariti, Avaira, Biofinity, Proclear, Biomedics 38.

Alcon

Замыкает большую четвёрку крупных американских производителей бренд Alcon, выросший из маленькой офтальмологической аптеки. Одни из самых популярных моделей этого бренда — однодневные Dailies Total 1 и AirOptix Night&Day Aqua, подходящие для непрерывного месячного ношения.

Где искать замену американским контактным линзам?

Российские контактные линзы пока занимают меньше 1% на отечественном рынке, а остальное почти безраздельно отдано американцам. Увы, со всеми вышеперечисленными марками россиянам, скорее всего, в скором времени придётся попрощаться.

Мнение эксперта

Кристина Дунайцева

офтальмолог сети клиник DocDeti

Мы, конечно, в шоке немного, это было очень внезапно всё, и что делать — пока не очень понятно. Вообще, основные линзы в России — это американские, немного совсем Великобритании ещё. И они все ушли. Так как они — основа рынка, мы сейчас остались без специфических линз — мультифокальных, для астигматизма — и это, конечно, критично. У крупных оптик есть запасы однофокальных линз, минусов, и большинство пациентов на какое-то время будут обеспечены обычными контактными линзами. Если, конечно, не будет паники и не будут скупать эти линзы килограммами.

Очевидной заменой «американцам» станут линзы азиатского производства. Их производят в Корее, Китае, Японии. Но рассчитывать на безболезненный переход не стоит.

Мнение эксперта

Евгений Сугак

офтальмолог сети клиник DocMa

В России 50% рынка были заняты линзами от компании Johnson&Johnson (Acuvue), 18–20% — от компаний Alcon и Cooper Vision, 10% — от Bausch & Lomb. Их уход заставит салоны оптик искать замену ассортименту (на рынке уже есть Adria из Южной Кореи и линзы Mira из Японии), а пациентов — либо искать варианты замены, что ограничено узкой линейкой продуктов (нет контактных линз двухнедельного или месячного срока ношения), либо заказывать линзы за пределами РФ.

Однако не все линзы одинаково полезны, и, идя за ними на заграничные маркетплейсы, неплохо бы понимать, на какие риски тут можно нарваться.

Мнение эксперта

Кристина Дунайцева

офтальмолог сети клиник DocDeti

Как обычно происходит подбор контактных линз? Пациент приходит в оптику или клинику, врач берёт линзу из диагностического набора, примеряет её, проверяет, как она сидит, и только после этого пациент покупает её. В нынешних условиях мы лишены такой роскоши, и пациентам можно предлагать следующее: ок, вы покупаете линзы где-нибудь на Aliexpress, привозите из-за границы, но хотя бы придите в них к врачу, чтобы он убедился уже по факту, что они не вредят.

Мнение эксперта

Виталий Авалиани

врач клиники микрохирургии глаза «Я вижу»

Если у продавца есть необходимые документы и сертификаты соответствия на реализуемый товар, которые подтверждают качество и подлинность, то опасности покупки контактных линз на маркетплейсах я не вижу. Но если говорить о дешёвых линзах и неизвестных производителях, то прежде всего их дешевизна — это низкое качество материала, из которого изготовлена линза, отсутствие клинических испытаний, которые должно пройти изделие медицинского назначения, прежде чем попасть на рынок. Наиболее вероятно, что такие линзы просто не будут выполнять своих функций, и хорошо, если не навредят глазам. Глаза — это не тот орган, к здоровью которого стоит относиться халатно.

При ношении неподходящих контактных линз меньшее из зол — это просто снижение качества зрения. Эффект неприятный, но терпимый. А вот если заказанные азиатские линзы сидят неправильно, плохо пропускают кислород, не удовлетворяют по техническим параметрам, на них скапливаются отложения, то такой выбор может даже навредить.

По словам Кристины Дунайцевой, врачи сейчас опасаются, что люди начнут переходить на линзы не самого высокого качества, вернутся на линзы квартальной замены, не будут хорошо их очищать, будут перенашивать в целях экономии. И начнутся осложнения: гипоксия, инфекции, травмы роговицы. В этом плане лучше всё-таки не экспериментировать и просто носить очки.

«Заказывать линзы лучше в салонах оптиках, постаматах контактных линз или в интернет-магазинах от салонов оптик, чтобы у вас была юридическая возможность получить обратную связь и замену упаковки контактных линз при её дефекте», — советует офтальмолог Евгений Сугак.

Но выбор в официальных салонах оптик стремительно скуднеет. Дефицит контактных линз наметился ещё до ввода санкций — та же Acuvue с марта отгружает только специализированные линзы, например для астигматизма, а в целом цены на контактные линзы американского производства в 2023 году выросли на 30–40%.

Российские салоны оптики пока выезжают за счёт запасов. Но запасы покрывают далеко не всё, и по отдельным позициям ситуация уже совсем плачевная.

В России соотношение носителей контактных линз к носителям очков составляет 40 к 60; Более 40% контактных линз при этом носят молодые люди в возрасте от 12–25 лет, замечает Евгений Сугак. И по ним новые санкции ударят прежде всего.

Мнение эксперта

Кристина Дунайцева

офтальмолог сети клиник DocDeti

У меня много пациентов-подростков, и 30% из тех, кто приходит ко мне на приёмы, либо полностью на контактной коррекции, либо смешанно носят очки и контактные линзы. Особенно в случае спортивной активности. Довольно много детей именно на сложных контактных линзах, астигматика, мультифокальные линзы. И вот тут прямо большая ощутимая проблема. Таких пациентов много, особенно в крупных городах, а линз для них нет на складах. Ни одна оптика или клиника никогда подолгу не держала эти линзы у себя, потому что это нерентабельно, обычно их заказывали напрямую от поставщиков. А с момента, как нам перестали их отгружать, запасы начали стремительно таять. Таким пациентам придётся переходить на очки или на обычные линзы.

Впрочем, успокаивают офтальмологи, совсем без линз россияне не останутся и откапывать бабушкины очки-консервы в роговой оправе можно не торопиться.

Да, импортозамещение, как всегда, придётся налаживать экстренно, но альтернативы есть. Вопрос в количестве и ассортименте.

Мнение эксперта

Кристина Дунайцева

офтальмолог сети клиник DocDeti

Есть компания Minicon, есть корейская Adria, японские линзы Miru, у них неплохой портфель, но вопрос в объёмах — смогут ли они обеспечить линзами всех тех, кого обеспечивали четыре крупных производителя. Потребуется не меньше двух-трёх месяцев, чтобы перезаключить контракты, утрясти всё с производителями, наладить поставки, поставить стойки диагностик.

Есть ещё и российский производитель линз, OKVision, и у них есть позиции, которые могут перекрыть американские. Но, опять же, это всё — время, несколько месяцев.

Замены есть всем позициям. Разве что какие-то совсем отдельные позиции, например с высокими цилиндрами, будет трудно найти. Но 94% контактных линз рано или поздно мы найдём, чем заместить.

По поводу импортозамещения не все врачи настроены оптимистично. Если бы дело было в двух-трёх месяцах административных проволочек, это было бы полбеды. Но нужных линз в нужных объёмах даже у всех оставшихся на рынке производителей может просто не хватить.

Мнение эксперта

Виталий Авалиани

врач клиники микрохирургии глаза «Я вижу»

Корейские и китайские производители линз, к сожалению, не способны обеспечить того качества и ассортимента, к которому привыкли наши пациенты, использующие линзы американских брендов. Японские контактные линзы хороши, но встречаются редко, особенно в центральном и северо-западном регионах РФ. Что же касается контактных линз российского производства, то они также есть, и мы с ними работаем, не могу сказать, что они плохие.

Дело может немного поправить параллельный импорт — Минпромторг уже подумывает о том, чтобы включить контактные линзы в список товаров, которые можно ввозить в Россию из третьих стран. Но так как это фактически медицинские товары, стоит быть особенно аккуратными в плане их происхождения, чтобы не нарваться на некачественный контрафакт. А уж цены при таком сценарии точно вырастут.

Какой бы выбор сейчас ни сделали россияне, которым срочно пришлось искать замену привычным маркам, офтальмологи советуют внимательно подходить к выбору того, что будет плотно соприкасаться с таким сложным и хрупким механизмом, как глаз. Неправильные линзы могут навредить, но и неправильная их эксплуатация вредит не меньше.

Если не менять их вовремя, забывать очищать и вставлять в глаза грязными руками, инфекция или механическая травма роговицы не заставят себя ждать.

Мнение эксперта

Кристина Дунайцева

офтальмолог сети клиник DocDeti

Чем чаще линза меняется — тем лучше. Однодневные линзы остаются самым чистым и безопасным режимом ношения. На втором месте — двухнедельные линзы и линзы на месяц. Ни о каком квартальном ношении речь не идёт, слишком высокие риски. Кроме того, линза обязательно должна быть не гидрогелевой, а силикон-гидрогелевой, то есть хорошо пропускать кислород.

Обязательный показатель, который должен указывать производитель — это DK/T, кислородопроницаемость. Он должен быть хотя бы больше 80. Что до субъективных ощущений — линза не должна натирать, причинять боль, сползать со зрачка, в ней должно быть комфортно. Ну и она должна соответствовать рецепту.

А вот при любом остром инфекционном заболевании, любом красном глазу и при обострении аллергии линзы лучше не надевать вовсе.

Каждый крупный производитель заявляет о собственных инновационных разработках, и обещает своему потребителю высокое качество зрения и комфорт, но на практике это не всегда именно так, подчёркивает офтальмолог Виталий Авалиани.

Поэтому, выбирая линзы, стоит учитывать не только «плюс» или «минус», но и особенности анатомии, образ жизни, зрительные потребности и опыт контактной коррекции.