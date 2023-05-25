Что может привести к сердечному приступу

Сильный стресс, наркотики или наследственность могут стать причиной сердечного приступа. Так заявил РИАМО врач-кардиолог АО «Медицина» Вячеслав Колиев.

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Инфаркт миокарда — это заболевание, обусловленное гибелью части сердечной мышцы из-за прекращения кровотока по крупной артерии. Из-за прекращения поступления крови перестает поступать и кислород, от чего клетки сердечной мышцы умирают.

По словам эксперта, это может быть вызвано закупоркой просвета сосуда тромбом при разрыве атеросклеротической бляшки; частичной или полной закупоркой сосуда тромбом, оторвавшимся от стенки крупной артерии и с кровотоком переместившимся в более узкую конечную часть коронарной артерии.