$79.98+0.0285.88-0.32

Что может привести к сердечному приступу

Сильный стресс, наркотики или наследственность могут стать причиной сердечного приступа. Так заявил РИАМО врач-кардиолог АО «Медицина» Вячеслав Колиев.

Что может привести к сердечному приступу
© ru.123rf.com

Инфаркт миокарда — это заболевание, обусловленное гибелью части сердечной мышцы из-за прекращения кровотока по крупной артерии. Из-за прекращения поступления крови перестает поступать и кислород, от чего клетки сердечной мышцы умирают.

По словам эксперта, это может быть вызвано закупоркой просвета сосуда тромбом при разрыве атеросклеротической бляшки; частичной или полной закупоркой сосуда тромбом, оторвавшимся от стенки крупной артерии и с кровотоком переместившимся в более узкую конечную часть коронарной артерии.

В случае сердечного приступа необходимо срочно вызвать скорую помощь и госпитализировать больного. Чем раньше больному будет оказана помощь, тем меньше клеток будут повреждено.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий