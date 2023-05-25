$79.98+0.0285.88-0.32

Названы основные причины заболеваний щитовидной железы

Ежегодно 25 мая отмечается Всемирный день щитовидной железы. Главная функция этого органа – хранение йода и выработка тиреоидных гормонов, необходимых для работы клеток, сообщает «Парламентская газета».

Названы основные причины заболеваний щитовидной железы
© ru.123rf.com

Заболевания щитовидной железы занимают второе место среди эндокринных нарушений. В России с ними сталкиваются более полутора миллионов взрослых людей в год. Наиболее часто встречаются заболевания, связанные с йоддефицитом (10-30%). Недостаток йода приводит к развитию зоба, может вызвать тяжелые осложнения при беременности.

К нарушениям в работе щитовидной железы могут привести стрессы, курение, загрязнение окружающей среды, определенные лекарственные препараты. На развивающееся заболевание указывают отечность лица, бледная или желтушная кожа, общая слабость, изменения массы тела при обычном питании, потливость, нарушения в работе ЖКТ.

Для оценки состояния щитовидной железы следует контролировать уровень гормонов. Доступным методом исследования является ультразвуковая диагностика, но ее следует делать только при наличии показаний.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий