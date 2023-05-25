Названы основные причины заболеваний щитовидной железы

Ежегодно 25 мая отмечается Всемирный день щитовидной железы. Главная функция этого органа – хранение йода и выработка тиреоидных гормонов, необходимых для работы клеток, сообщает «Парламентская газета».

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Заболевания щитовидной железы занимают второе место среди эндокринных нарушений. В России с ними сталкиваются более полутора миллионов взрослых людей в год. Наиболее часто встречаются заболевания, связанные с йоддефицитом (10-30%). Недостаток йода приводит к развитию зоба, может вызвать тяжелые осложнения при беременности.

К нарушениям в работе щитовидной железы могут привести стрессы, курение, загрязнение окружающей среды, определенные лекарственные препараты. На развивающееся заболевание указывают отечность лица, бледная или желтушная кожа, общая слабость, изменения массы тела при обычном питании, потливость, нарушения в работе ЖКТ.