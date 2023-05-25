Врач-эндокринолог высшей категории, доктор медицинских наук Анна Гончарова дала советы, как защитить свой организм от паразитов.

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Специалист отметила, что в России человек может заразиться червями разными способами. Чаще всего заражение связано с тем, что человек игнорирует нормы гигиены.

Врач отметила, что после улицы и перед едой очень важно мыть руки. Фрукты и овощи перед употреблением стоит тщательно обработать. Также нужно тщательно выбирать мясо при покупке. Покупать продукт стоит только в проверенных местах.

Также можно заразиться паразитами от животных, поэтому необходимо ежегодно проводить мероприятия по вакцинации питомцев.

Гончарова порекомендовала два раза в год сдавать анализы на паразитов, так как часто заболевание проходит бессимптомно, передает Nation News.

23 мая врачи амбулаторной хирургии Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России помогли жительнице Омска избавиться от 15-сантиметрового паразита. Он был удален из-под кожи пациентки, передает «МИР 24».