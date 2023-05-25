Иммунолог предупредил о смертельно опасных инфекциях в огороде

О возможности заражения смертельно опасными для человека инфекциями во время работ в огороде заявил в беседе с «Газетой.Ru» аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Александр Андреев. По его словам, дачники рискуют заразиться через почву токсоплазмозом, мышиной лихорадкой и столбняком.

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Врач пояснил, что заразиться токсоплазмозом можно при контакте с кошачьими фекалиями, оставшимися в почве. Это паразитарное заболевание, по его словам, поражает центральную нервную систему и сопровождается судорогами и лихорадкой. Инфекция также способна вызывать воспаление в мышечной ткани сердца и оболочках мозга.

Инфекция мышиной лихорадки может попасть в организм человека после соприкосновении с экскрементами грызунов при работе на земле. Это заболевание влияет на работу почек и может спровоцировать тяжелые осложнения: кровоизлияние в мозг, заражение крови, отек легких и воспаление мышечной ткани сердца.

Столбняк может попасть в организм дачника через любые повреждения на коже при контакте с выделениями птиц и животных, которые попадают на землю. Заболевание при отсутствии прививки может привести к летальному исходу, предупредил Андреев. Из опасных осложнений столбняка врач назвал сепсис, закупорку легочной артерии, инфаркт и сердечную недостаточность.

Специалист пояснил, что столбняк можно распознать самостоятельно — зараженный испытывает сильные головные боли и необычное напряжение мышц.

Во избежание заражения опасными инфекциями Андреев рекомендует чаще мыть руки, не трогать лицо и работать в огороде в перчатках.