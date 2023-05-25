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Как продлить свою жизнь: 3 совета для сердечников

Кардиологические расстройства связывают со многими факторами. «Почему болит» спросил у врачей, как продлить себе жизнь, если у вас проблемы с сердцем.

Как продлить свою жизнь: 3 совета для сердечников
© Клопс.Ru

Для сохранения хорошего самочувствия медики рекомендуют сделать три важных шага:

1. Начать следить за здоровьем

Необходимо ежегодно сдавать анализы крови и контролировать уровень сахара и холестерина, а также регулярно измерять артериальное давление, делать ЭКГ и ЭХО сердца и посещать кардиолога.

«К обследованиям стоит подходить с особой тщательностью, если родители имели сердечные заболевания до 50 лет: возможно, есть генетическая предрасположенность», — отметила терапевт Алёна Береговая.

К другим факторам, которые увеличивают риск заболеть, относятся курение, злоупотребление спиртным и повышенное артериальное давление.

2. Снизить уровень стресса

Прогулки на свежем воздухе, чтение, хобби — всё это поможет отвлечься от негативных мыслей.

«Чем больше человек нервничает, тем выше уровень кортизола. А вместе с ним растут показатели холестерина и сахара в крови», — отмечает эндокринолог Лейла Асадова.

Не менее важно наладить режим отдыха, поскольку недостаток сна провоцирует депрессию, сердечно-сосудистые заболевания, лишний вес и общую слабость иммунитета, считает терапевт Яна Белоусова. Массажистка Лариса Решетник добавила, что для борьбы с хроническим стрессом хороши и физические нагрузки.

3. Отрегулировать питание

Доктор медицинских наук Юрий Барановский рекомендует выбирать обезжиренные молочные продукты, а свинину и говядину заменить на рыбу и курицу.

Врач рассказал, от каких продуктов придётся отказаться при больном сердце.

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