Злоупотребление пивом может привести к бесплодию и болезням сердца

«Женщина не может забеременеть, а если же беременность все-таки наступает, то высока вероятность выкидыша. Женщина теряет свою красоту и приобретает мужеподобную внешность. Но самые опасные последствия связаны с нарушением гормонального фона, поскольку почти в 2 раза повышается вероятность рака половых органов и молочных желез», — заявил эксперт.