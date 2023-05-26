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Хирург Умнов: злоупотребление пивом может привести к бесплодию и болезням сердца

Злоупотребление пивом может грозить различными заболеваниями, включая бесплодие и болезни сердца. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал врач-хирург с кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Злоупотребление пивом может привести к бесплодию и болезням сердца
© Газета.Ru

По его словам, любители пива чаще сталкиваются с повышенным риском смерти от сердечного приступа и хроническим гастритом, болями в животе и изжоге. Среди прочих угроз, о которых сказал Умнов, — метаболический синдром, повышенный риск сахарного диабета 2-го типа, снижение выработки полового гормона — тестостерона.

«Кроме того, у мужчин при потреблении пива начинают активнее вырабатываться женские половые гормоны — эстрогены. Это приводит к эректильной дисфункции и увеличению грудных желез. По биологическим признакам мужчина превращается в женщину, что влияет на его репродуктивную функцию», — отметил эксперт.

Женщины, злоупотребляющие данным алкогольным напитком, могут испытывать проблемы с лишним весом и гинекологическими заболеваниями.

«Женщина не может забеременеть, а если же беременность все-таки наступает, то высока вероятность выкидыша. Женщина теряет свою красоту и приобретает мужеподобную внешность. Но самые опасные последствия связаны с нарушением гормонального фона, поскольку почти в 2 раза повышается вероятность рака половых органов и молочных желез», — заявил эксперт.

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