Злоупотребление пивом может привести к бесплодию и болезням сердца

Злоупотребление пивом может грозить различными заболеваниями, включая бесплодие и болезни сердца. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал врач-хирург с кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
По его словам, любители пива чаще сталкиваются с повышенным риском смерти от сердечного приступа и хроническим гастритом, болями в животе и изжоге. Среди прочих угроз, о которых сказал Умнов, — метаболический синдром, повышенный риск сахарного диабета 2-го типа, снижение выработки полового гормона — тестостерона.
«Кроме того, у мужчин при потреблении пива начинают активнее вырабатываться женские половые гормоны — эстрогены. Это приводит к эректильной дисфункции и увеличению грудных желез. По биологическим признакам мужчина превращается в женщину, что влияет на его репродуктивную функцию», — отметил эксперт.
Женщины, злоупотребляющие данным алкогольным напитком, могут испытывать проблемы с лишним весом и гинекологическими заболеваниями.
«Женщина не может забеременеть, а если же беременность все-таки наступает, то высока вероятность выкидыша. Женщина теряет свою красоту и приобретает мужеподобную внешность. Но самые опасные последствия связаны с нарушением гормонального фона, поскольку почти в 2 раза повышается вероятность рака половых органов и молочных желез», — заявил эксперт.