Врач посоветовал избавляющий от тромбов напиток

Врач Варфоломеев посоветовал избавляющий от тромбов напиток
Чтобы снизить риск образование тромбов, могут помочь даже самый простые на первый взгляд вещи. Об этом в интервью для «МедикФорум» рассказал врач-кардиолог Олег Варфоломеев.
Он отметил, все, что мы пьем в течение дня, составляет важную часть нашего рациона. Какие-то напитки вызывают образование сгустков в крови, какие-то, наоборот, ее разжижают. К примеру, энергетические напитки не лучшим образом сказываются на состоянии крови.
Варфоломеев напомнил, что полезный напиток, способный подарить здоровье, есть на кухне у каждого. И не удивительно, что это простая вода. Достаточное ее потребления способствует хорошему кровотоку.