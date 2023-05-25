Врач посоветовал избавляющий от тромбов напиток

Чтобы снизить риск образование тромбов, могут помочь даже самый простые на первый взгляд вещи. Об этом в интервью для «МедикФорум» рассказал врач-кардиолог Олег Варфоломеев.

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Он отметил, все, что мы пьем в течение дня, составляет важную часть нашего рациона. Какие-то напитки вызывают образование сгустков в крови, какие-то, наоборот, ее разжижают. К примеру, энергетические напитки не лучшим образом сказываются на состоянии крови.