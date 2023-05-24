Врач предупредил о смертельной опасности энцефалита

Энцефалит – опасное заболевание, характеризующееся воспалением мозга, развивающееся после укуса клеща. Эта болезнь может стать причиной комы и даже привести к смерти. Об этом предупредил инфекционист АО «Медицина», доктор медицинских наук Владимир Неронов.

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«Сильные головные боли, тошнота, рвота, слабость, светобоязнь, различные формы нарушения сознания вплоть до коматозного состояния, – симптомы энцефалита», – отметил врач.

Если не принять меры вовремя, то осложнения могут быть серьезными ­– вплоть до смерти. Владимир Неронов отметил, что эта болезнь поражает мозг, поэтому может нарушиться память, координация. Это также может спровоцировать эпилепсию и инсульт.

По словам эксперта, эта болезнь оставляет отпечаток на психоэмоциональном состоянии человека, поэтому у него может измениться поведение и характер.

Владимир Неронов также добавил, что в случае заражения у пациентов, как правило, лечат первопричину, поэтому в первую очередь назначают противовирусные и антибактериальные средства, передает Lenta.ru.