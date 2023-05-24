$79.97-0.2086.20-0.35

Врач предупредил о смертельной опасности энцефалита

Энцефалит – опасное заболевание, характеризующееся воспалением мозга, развивающееся после укуса клеща. Эта болезнь может стать причиной комы и даже привести к смерти. Об этом предупредил инфекционист АО «Медицина», доктор медицинских наук Владимир Неронов.

Врач предупредил о смертельной опасности энцефалита
© РИА "ФедералПресс"

«Сильные головные боли, тошнота, рвота, слабость, светобоязнь, различные формы нарушения сознания вплоть до коматозного состояния, – симптомы энцефалита», – отметил врач.

Если не принять меры вовремя, то осложнения могут быть серьезными ­– вплоть до смерти. Владимир Неронов отметил, что эта болезнь поражает мозг, поэтому может нарушиться память, координация. Это также может спровоцировать эпилепсию и инсульт.

По словам эксперта, эта болезнь оставляет отпечаток на психоэмоциональном состоянии человека, поэтому у него может измениться поведение и характер.

Владимир Неронов также добавил, что в случае заражения у пациентов, как правило, лечат первопричину, поэтому в первую очередь назначают противовирусные и антибактериальные средства, передает Lenta.ru.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Роспотребнадзоре оценили возможность заражения чумой от клещей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий