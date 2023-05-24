Врач рассказала об опасности аденовируса

Болезнь, вызванная аденовирусом, может быть как легкой, так и тяжелой, она часто сопровождается бактериальной инфекцией или пневмонией. Врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова рассказала, как передается и проявляется этот вирус.

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«Аденовирусы получили свое название по одноименному органу, поскольку впервые были обнаружены именно в аденоидах. Это большая группа вирусов, насчитывающая до 40 серотипов. Из-за большого числа серотипов клиническая картина заболевания может быть очень разной», – отмечает врач.

Если форма легкая, то у человека могут быть похожие на грипп симптомы, но без температуры, конъюнктивит. При тяжелой форме присоединяется бактериальная инфекция или развивается пневмония, передают «Известия».

По словам Екатерины Серебренниковой, первым реагирует тот орган, через который вирус проникает в организм. Чаще всего аденовирус попадает через глаза, поэтому вызывает конъюнктивит, также может произойти заражение через ротоглотку или ЖКТ.

Как правило, передается вирус воздушно-капельным путем. Инкубационный период – до 7 дней.