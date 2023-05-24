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Названы неочевидные причины головной боли, язвы желудка и болезней сердца

В человеческом организме все взаимосвязано – проблемы с одним органом могут вызвать болезни в другом. Руководитель экспертного журнала о стоматологии Startsmile Юлия Клоуда объяснила, какие неприятности могут ждать человека с больными зубами или челюстью.

Названы неочевидные причины язвы желудка и болезней сердца
© Unsplash

Как отметила Юлия Клоуда, одна из распространенных проблем – нарушения работы височно-нижечелюстного сустава. Это может происходить в случае, если не скорректирован дефект прикуса, неправильно установлен имплант или пломба, был удален зуб, передает «Общественная служба новостей».

Один из первых признаков нарушения в работе ВНЧС – щелчок или хруст при движении челюстью. Затем может появиться боль, при которой не всегда помогают обезболивающие, после чего становится трудно пережевывать пищу.

Это также может вызвать головную боль, боль в шее, становиться причиной шума в ушах, бессонницы, нарушения зрения, храпа и апноэ.

Если вовремя не остановить развитие этого недуга, то можно дождаться необратимых последствий, например, смещения суставного диска или разрыва связок.

Эксперт также отмечает, что из-за проблем с зубами и челюстью может страдать и ЖКТ, потому что человек не способен тщательно пережевать пищу, а твердые комки, попадающие в желудок, провоцируют развитие гастрита, язвы или колита.

Помимо этого, проблемы могут начаться и с сердцем, надпочечниками или мозгом. Если десны воспалены и ситуация дошла до пародонтита, то через кровеносные сосуды по всему организму могут распространяться разные инфекции и доходить до органов.

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