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Врач Демьяновская предупредила об опасности репеллентов для человека

Средства защиты от комаров могут оказывать негативное воздействие на организм человека. Об этом рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Врач предупредила об опасности репеллентов для человека
© Слово и Дело

По словам специалиста, многие репелленты содержат токсические вещества пиретроиды, которые действуют на насекомых как нейротоксический яд. При нарушении дозировки или неправильном использовании эти вещества могут навредить человеку. Попадая на кожу, они вызывают головную боль, понижение давления и аллергические реакции.

Врач посоветовала применять средства от комаров осторожно, внимательно соблюдая инструкцию. Их нужно наносить только на одежду и нельзя использовать в закрытых помещениях. Следует также выбирать репелленты на основе эфирных масел, которые эффективно защищают от насекомых, но при этом не являются токсичными.

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