Врач предупредила об опасности репеллентов для человека

Средства защиты от комаров могут оказывать негативное воздействие на организм человека. Об этом рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

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По словам специалиста, многие репелленты содержат токсические вещества пиретроиды, которые действуют на насекомых как нейротоксический яд. При нарушении дозировки или неправильном использовании эти вещества могут навредить человеку. Попадая на кожу, они вызывают головную боль, понижение давления и аллергические реакции.