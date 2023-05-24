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Врачи из Клиники Мэйо признали семаглутид лучшим лекарством для лечения ожирения

Ученые из Клиники Мэйо выяснили, что лекарство Wegovy (семаглутид) помогает уменьшить массу тела в среднем на 13% за год. Исследование представлено на встрече Европейского конгресса по ожирению в Дублине. Результаты считаются предварительными до публикации в рецензируемом журнале.

Врачи признали семаглутид лучшим лекарством для лечения ожирения
© Газета.Ru

Чтобы проверить эффективность семаглутида, авторы исследования использовали данные 305 пациентов, средний возраст которых составлял 49 лет. Средний индекс массы тела участников был 41, что указывало на патологическое ожирение.

Через год у исследователей были полные данные о потере веса для 110 человек. В этой подгруппе пациенты потеряли в среднем 13,4% массы тела. Эта цифра достигла почти 17% среди людей без диабета по сравнению с примерно 10% для людей с диабетом.

Препарат также вызывал значительное снижение высокого кровяного давления и общего холестерина.

Wegovy представляет собой шприц для самостоятельных инъекций. Изначально он использовался как лекарство для больных диабетом, но позже был одобрен для людей с ожирением, у которых есть по крайней мере одна проблема со здоровьем, связанная с весом.

Авторы подчеркнули, что препарат предназначен для использования наряду с диетой с пониженным содержанием калорий и постоянной физической активностью, иначе часть веса может вернуться.

«Это лекарство показало лучшие результаты по снижению веса по сравнению со всеми ранее одобренными лекарствами против ожирения, которые были протестированы», — заключили авторы.

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