Врачи признали семаглутид лучшим лекарством для лечения ожирения

Ученые из Клиники Мэйо выяснили, что лекарство Wegovy (семаглутид) помогает уменьшить массу тела в среднем на 13% за год. Исследование представлено на встрече Европейского конгресса по ожирению в Дублине. Результаты считаются предварительными до публикации в рецензируемом журнале.

Чтобы проверить эффективность семаглутида, авторы исследования использовали данные 305 пациентов, средний возраст которых составлял 49 лет. Средний индекс массы тела участников был 41, что указывало на патологическое ожирение.

Через год у исследователей были полные данные о потере веса для 110 человек. В этой подгруппе пациенты потеряли в среднем 13,4% массы тела. Эта цифра достигла почти 17% среди людей без диабета по сравнению с примерно 10% для людей с диабетом.

Препарат также вызывал значительное снижение высокого кровяного давления и общего холестерина.

Wegovy представляет собой шприц для самостоятельных инъекций. Изначально он использовался как лекарство для больных диабетом, но позже был одобрен для людей с ожирением, у которых есть по крайней мере одна проблема со здоровьем, связанная с весом.

Авторы подчеркнули, что препарат предназначен для использования наряду с диетой с пониженным содержанием калорий и постоянной физической активностью, иначе часть веса может вернуться.