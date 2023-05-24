Врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению больницы им. В. В. Виноградова (ГКБ №64) Тамерлан Кочисов рассказал, зачем нужна коронарография. Пост об этом появился в соцсетях медицинского учреждения.

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Как отмечает специалист, данная процедура представляет собой малоинвазивное диагностическое исследование, в ходе которого в сосуды сердца вводится контрастное вещество, которое хорошо видно под рентгеном. Оно заполняет просвет артерий. В результате у врача появляется возможность оценить состояние сосудистого русла и выявить патологию. Коронарография проводится под местной анестезией.

«В место доступа устанавливают катетер в виде тонкой трубочки, проводят ее до артерий сердца и подают контрастное вещество», — уточнил Тамерлан Кочисов.