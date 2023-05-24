Что можно есть при гастрите, а какое питание строго запрещено

Гастрит — одно из самых распространенных заболеваний современности. Причины у него могут быть самые разные, и не всегда человек в силах предотвратить развитие этой болезни.

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Если гастрит уже диагностирован, то придется соблюдать определенную диету, чтобы не навредить здоровью еще сильнее.

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Из чего эта диета состоит, «Ленте.ру» рассказали эксперты.

Что такое гастрит и каковы его причины?

Гастрит — это воспаление слизистой желудка, и факт этого воспаления необходимо подтвердить на гастроскопии с биопсией и последующим гистологическим исследованием, рассказывает врач-гастроэнтеролог Анастасия Гилюк. Диетолог-эндокринолог Анастасия Тараско добавляет, что причин у этого заболевания множество.

Основные причины гастрита: стресс;

бактерии и вирусы: это, по словам Тараско, могут быть и бактерия Хеликобактер пилори, и ротавирус, и даже коронавирус;

механические и химические повреждения желудка.

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Первый шаг в лечении гастрита — правильная диета. Время ее соблюдения зависит от степени поражения.

«Если дело в ротавирусе, то слизистая восстанавливается в течение недели. Если же было более серьезное воздействие на слизистую желудка, то и диету придется соблюдать более длительный срок: несколько месяцев или даже пожизненно», — подчеркивает врач-диетолог.

Анастасия Гилюк между тем уверена: рекомендации по изменению питания стоит соблюдать только в период лечения гастрита с использованием лекарственных препаратов.

Период ограничений в питании должен быть кратковременным до достижения регресса воспаления желудка, — Анастасия Гилюк, врач-гастроэнтеролог.

Основные принципы диеты при гастрите желудка

Принципы диеты и при гастрите с повышенной кислотностью, и при гастрите с пониженной кислотностью, по словам Анастасии Гилюк, сводятся к определенному ряду правил.

Как питаться при гастрите?

1. Ешьте регулярно

Если пациент привык питаться три раза в сутки, при возникновении гастрита нет необходимости увеличивать количество приемов пищи или соблюдать дробное питание, уверена эксперт. «Напротив, включение добавочного приема пищи может создать дополнительную нагрузку на желудок поэтому вполне достаточно есть три раза в день, — поясняет она. — А вот если вы ранее питались беспорядочно, один раз в день или в лучшем случае — два, имеет смысл добавить один прием пищи. Важно не допускать и не терпеть чувство голода, иначе воспаление в желудке нарушит работу органа и проявится неприятными симптомами».

В то же время Анастасия Тараско и врач-гастроэнтеролог Карина Крылова убеждены, что нельзя пренебрегать и перекусами. Их должно быть хотя бы два в день.

«Это позволит избежать перерастяжения и раздражения слизистой оболочки желудка», — поясняет Крылова.



И ни в коем случае не занимайтесь интервальным голоданием и подобными практиками, — Анастасия Тараско, врач-диетолог, эндокринолог.

2. Равномерно распределяйте объем порций

По мнению Анастасии Гилюк, важно в каждый прием пищи съедать примерно одинаковый объем продуктов. Если потреблять пищу неравномерно, один раз переедать, а другой — есть очень мало, воспаленный желудок будет то растягиваться, то сокращаться, а это затягивает сроки лечения, поясняет медик.

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Чтобы не переедать, она советует не есть быстро. Это поможет не пропустить чувство насыщения.

«Также имеет смысл сократить объем порций при сильном воспалении желудка, например, при эрозивном гастрите», — добавляет эксперт.

на 20 процентов следует сократить объем порций при сильном воспалении желудка

3. Правильно выбирайте консистенцию еды

Необходимо ограничить жесткую и сухую еду, например, сухарики и фастфуд. Такая пища заставляет желудок работать активнее, что крайне нежелательно при воспалении желудка, считает Гилюк.

Консистенция должна быть однородная, лучше пюреобразная, комфортная по температуре. К примеру, лучше приготовить куриные котлеты на пару, нежели съесть курицу в виде кусочков. Такая консистенция позволит желудку легче ее переварить, — Карина Крылова, врач-гастроэнтеролог.

Анастасия Тараско в свою очередь отмечает, что пища должна быть сбалансирована — содержать в себе источники и белка, и полезных жиров, и длинноцепочечных («долгих») углеводов. Соотношение должно быть примерно следующее: 25 процентов белка, 20 процентов жиров и остальное — углеводы.

«Важно: поскольку даже фрукты рекомендуются только запеченные, в острый период гастрита важно проходить витаминотерапию. Особенно обратить внимание на витамин С, который разрушается при термообработке. Его нужно принимать дополнительно. Многие забывают об этом и доходят до настоящего дефицита», — предупредила врач.

Какие продукты рекомендуются при гастрите

В качестве источника белка рекомендуются нежирные сорта мяса, такие как индейка, кролик, курица, рассказывает врач-гастроэнтеролог Карина Крылова. Между тем нежирные сорта рыбы позволят организму получить необходимые жиры, а источниками углеводов могут стать каши из риса, гречки и овсянки. По словам специалиста, для вкуса допускается добавить в приготовленную на воде кашу небольшое количество масла.

Как продукты рекомендуется есть при гастрите: молочные продукты: обезжиренный творог, йогурт и кефир средней степени жирности, сливочное масло в готовые блюда;

мясо и рыба: нежирные сорта мяса, отварные или запеченные блюда;

овощи: отварные, запеченные, тушеные;

фрукты: в свежем виде только бананы, остальные — в запеченном виде;

злаки: каши на воде, отварные макароны;

напитки: кисели (в том числе молочный кисель), минеральная вода, отвары шиповника, компоты, некрепкий чай;

хлебобулочные изделия: белый хлеб вчерашней выпечки, сухарики, несдобное печенье.

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Что нельзя есть при гастрите?

Важно помнить, что, кроме разрешенных, есть еще и строго запрещенные при гастрите продукты. При этом заболевании необходимо исключить жирную и жареную пищу, так как она дольше задерживается в желудке и заставляет воспаленный орган пищеварения работать активнее. Блюда лучше готовить на пару, запекать или варить, подчеркивает Анастасия Гилюк.

От каких продуктов при гастрите необходимо отказаться:

жирные сорта мяса: свинина, баранина, сало, говядина жирные куски;

жирные сорта птицы: гусь, утка, жирная шкура от курицы;

жирные сорта рыбы: скумбрия, иваси, палтус;

молочные продукты с жирностью более 9 процентов: творог, сметана, сыр;

растительная пища, богатая жирами: семечки, орехи;

копчености;

алкоголь, особенно крепкий.

Кроме того, вредной для человека с гастритом будет и острая еда. Все перечисленные продукты раздражают слизистую оболочку желудка и стимулируют выработку желудочного сока, уточняет Гилюк.

Важно помнить, что нужно сократить потребление клетчатки. Это необходимый нюанс, так как обычно мы отовсюду слышим, что она очень полезна. И что нужно, к примеру, есть побольше свежих овощей. Но это правило не работает для пациентов с гастритом, — Анастасия Тараско, врач-диетолог, эндокринолог.

При гастрите в период обострения, по словам Карины Крыловой, добавляются новые ограничения.

Что запрещено есть при гастрите в период обострения:

сдобные продукты (мучные изделия);

кисломолочные продукты: кефир, простоквашу, ряженку;

колбасные изделия;

острые жирные закуски и соусы;

бобовые;

квашеную капусту и грибы;

сырые овощи и фрукты;

кофе и газированные напитки.

Все перечисленные продукты будут провоцировать вздутие, изжогу и нарастание болевых ощущений, —Карина Крылова, врач-гастроэнтеролог.

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Примеры меню при гастрите

После прочтения всех запретов при гастрите может показаться, что питаться попросту нечем — в меню якобы не должно быть ничего вкусного. Тем не менее и в случае болезни рацион может быть вполне разнообразным. Чтобы доказать это, врач-гастроэнтеролог Карина Крылова и врач-диетолог Анастасия Тараско составили свои варианты дневного меню для больных гастритом.

Меню для больных гастритом от гастроэнтеролога Карины Крыловой

Завтрак: овсяная каша с небольшим количеством сливочного масла, отвар шиповника.

Второй завтрак: запеченное яблоко сладких сортов с творогом жирностью не более 5 процентов.

Обед: куриный суп с вермишелью на бульоне, отварной рис с паровой котлетой из кролика, компот из сухофруктов.

Полдник: две штуки зефира, черный чай.

Ужин: рыбные паровые котлеты с картофельным пюре.

Второй ужин: банан.

Меню для больных гастритом от диетолога Анастасии Тараско

Завтрак: проваренная овсяная каша со сливочным маслом и кусочком сыра, запеченное яблоко и вареные яйца.

Второй завтрак: кисель из ягод и фруктов с галетным печеньем.

Обед: суп-пюре из овощей, приготовленные на пару мясные тефтели, салат из отварных овощей, заправленный растительным маслом.

Полдник: нежирный творог/двухпроцентный йогурт, банан.

Ужин: пюре из батата или цветной капусты, отварная рыба, салат из отварных овощей, запеченное яблоко.

Второй ужин: двухпроцентный йогурт.

Все эти блюда можно готовить по-разному, на свой вкус.

Рецепты супов, рекомендуемых больным гастритом

Куриный суп с вермишелью

1. Куриную грудку промойте и положите в кастрюлю, залейте ее слегка подсоленной водой, включите сильный огонь.

2. Доведите бульон до кипения и снимите пену. Варите 20 минут на слабом огне. Потом достаньте курицу, отделите филе от костей и порежьте его на мелкие кусочки.

3. Почистите и нарежьте картофель. Положите его в бульон, доведите до кипения и варите 15 минут.

4. Очистите и протрите на крупной терке морковь. Положите ее в бульон.

5. Вновь закиньте в кастрюлю нарезанную ранее курицу, а также лавровый лист и вермишель. Периодически помешивайте. Варите 5-7 минут.

6. Посолите по вкусу.

Суп-пюре из овощей

1. Натрите на крупной терке морковь и потушите ее на сковороде.

2. Обдайте помидоры кипятком и очистите от кожицы, нарежьте, добавьте их к моркови и продолжайте тушить овощи до готовности. Позже добавьте измельченную зелень

3. Брокколи и рис хорошо промойте и варите до готовности.

4. После приготовления брокколи разберите на соцветия.

5. К рису добавьте заправку из овощей, прокипятите и посолите, а затем взбейте в блендере до однородной массы.

6. В тарелки с супом выложите соцветия брокколи.

Нужно ли консультироваться с врачом?

Только коррекцией питания вылечить гастрит нельзя, ограничения в питании без лечения не помогут избавиться от проблемы, говорит врач-гастроэнтеролог Анастасия Гилюк. Поэтому так важно своевременно обратиться к врачу.

Кроме того, часто пациентам необходимо не только соблюдать диету, но и принимать лекарственные препараты, которые назначить может только врач, подчеркивает Анастасия Тараско. «В каждом отдельном случае свои нюансы и схемы лечения. Без медицинского образования грамотное назначение терапии просто невозможно», — поясняет она.