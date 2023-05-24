Что такое лимфостаз конечностей

Лимфостаз (в народе застой лимфы) — состояние, при котором из-за нарушения оттока лимфы в тканях организма накапливается избыточное количество жидкости и развивается стойкий отек. Чтобы избавиться от него, обычно применяют различные лимфодренажные методы.

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О том, как работает лимфодренаж, какие упражнения помогают разогнать лимфу и какие продукты способствуют ее загустению, — в материале «Ленты.ру».

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Что такое лимфатическая система организма?

Лимфатическая система — жизненно важная часть иммунной, сердечно-сосудистой и кровеносной систем. Она состоит из жидкости (лимфы), сосудов, транспортирующих лимфу, и органов, содержащих лимфоидную ткань. Лимфатическая система участвует в обмене веществ и очищении клеток и тканей организма.

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В состав лимфатической системы входят такие органы и ткани, как вилочковая железа, костный мозг, селезенка, миндалины, аденоиды, тимус, лимфатические узлы и сосуды, аппендикс и пейеровы бляшки в тонком кишечнике. Как и венозная система, лимфатическая система транспортирует жидкости по всему телу.

В отличие от кровеносной, в лимфатической системе нет «насоса», позволяющего жидкости двигаться, поэтому дренаж происходит за счет давления самой лимфы, сокращения стенок сосудов и движения скелетных мышц, — Мария Польнер, врач-аллерголог, иммунолог.

Основные функции лимфатической системы: поддержание оптимального уровня жидкости в организме: лимфатическая система собирает избыточную жидкость, которая вытекает из клеток и тканей по всему телу, и возвращает ее в кровоток, затем рециркулирует по всему телу;

защита организма от чужеродных агентов: лимфатическая система является частью иммунной системы. Она производит и высвобождает лимфоциты и другие иммунные клетки, которые выявляют и уничтожают бактерии, вирусы, паразитов и грибки;

транспортировка и удаление продуктов жизнедеятельности и патологических клеток из лимфы;

абсорбция жиров из пищеварительного тракта: лимфа вбирает в себя жидкости из кишечника, содержащие жиры и белки, и переносит их обратно в кровоток.

Факторы, влияющие на лимфоток

«Состояние, при котором происходит застой лимфы, называется лимфостаз. Эта патология может привести к увеличению органа в объеме за счет разрастания соединительной ткани, нарушению его функции, воспалению, присоединению вторичной инфекции и другим неприятным последствиям», — рассказывает в беседе с «Лентой.ру» врач аллерголог-иммунолог, член Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии Мария Польнер.

Специалист отмечает, что лимфостаз по типу разделяют на первичный, то есть врожденный, и вторичный, возникающий в зрелом возрасте.

Причины возникновения лимфостаза: заболевания сердечно-сосудистой системы;

заболевания мочевыделительной системы;

травмы, повреждения кожи и хирургические вмешательства;

нарушения микроциркуляции вследствие различных хронических заболеваний, например, сахарного диабета;

выраженная нагрузка на конечность, ношение обуви на высоких каблуках;

инфекционные заболевания;

лучевая терапия, онкологические заболевания — например, лимфостаз рук часто развивается после удаления молочной железы;

беременность.

Малоподвижный образ жизни, употребление алкоголя и никотина, а также большое количество соли, копченостей и углеводов в рационе также могут усиливать лимфостаз, — Мария Польнер, врач-аллерголог, иммунолог.

Стадии и симптомы лимфостаза

Выделяется три стадии лимфостаза:

легкая — небольшой преходящий отек;

средней тяжести — постоянный отек;

тяжелая — слоновость, необратимый отек, фиброз, образование кист.

Иногда к ним относят скрытый лимфостаз — на начальных стадиях нарушения циркуляции лимфы, которые уже имеются в организме, еще невозможно распознать. При легкой стадии отек, как правило, появляется ближе к вечеру, а к утру проходит. После сильных нагрузок или дня, проведенного на ногах, отек может усиливаться. При застое лимфы средней тяжести отек наутро не пропадает, кожа уплотняется и натягивается — это может провоцировать болевые ощущения.

Наконец, при тяжелой стадии нарушения в лимфатической системе становятся необратимыми. Отекшая конечность меняет пропорции, появляется слоновость. Кроме того, на этой стадии у человека диагностируются повышенная утомляемость, потливость, избыточный рост волос, сильное утолщение кожи, разрастание ткани буграми. Могут возникнуть трофические язвы, экземы, а самым тяжелым исходом запущенного лимфостаза является сепсис.

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Методы разгона лимфы

Как поддержать лимфатическую систему в здоровом состоянии?

Избегайте контакта с токсичными химическими веществами, такими как пестициды или чистящие средства, — они могут накапливаться в организме и мешать ему фильтровать отходы.

Пейте достаточное количество воды, чтобы предотвратить обезвоживание и помочь лимфе легко перемещаться по всему телу.

Ведите здоровый образ жизни, включающий регулярные физические нагрузки, полноценный здоровый сон, правильное питание и отказ от вредных привычек.

Пешие прогулки и бег, йога, пилатес, плавание и дыхательная гимнастика также способствуют улучшению лимфотока.

За движение лимфы в нашем организме отвечает одна мышца — диафрагма. Если перед сном вы выпили воды и проснулись с отекшим лицом — подышите активно, и отек пройдет. Кроме того, снизить склонность к отекам помогут регулярные кардиотренировки, так как они стимулируют работу диафрагмы, — София Яланская, фитнес-тренер, специалист по ЛФК

Три способа разогнать застой лимфы

1. Физические упражнения: легкое сокращение мышц руки или ноги поможет вывести лишнюю жидкость из организма и уменьшить отек.

2. Мануальный (ручной) лимфодренажный массаж. Терапевты, владеющие этой техникой, используют легкие, едва заметные надавливания, чтобы переместить жидкость в опухшей конечности к области с работающими лимфатическими сосудами.

3. Компрессионное белье. Плотно прилегающие эластичные рукава или чулки оказывают давление на руку или ногу, стимулируя отток лимфатической жидкости из тканей. Такое белье лучше надевать под присмотром специалиста, который гарантирует надлежащую степень компрессии и правильную посадку. Также можно использовать эластичные бинты.

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Мануальный лимфодренаж имеет противопоказания: людям с кожными инфекциями, наличием тромбов или рака в активной стадии не стоит прибегать к этому методу

Еще одна процедура, способствующая поддержанию лимфотока, — контрастный душ. Он закаляет организм, стимулируя выработку лейкоцитов, и улучшает приток кислорода к тканям. Однако эта на первый взгляд совершенно безопасная процедура показана далеко не всем.

«Контрастный душ имеет ряд противопоказаний: анемия, сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования, период беременности и кормления, период менструации, кожные заболевания, повышенная температура тела, заболевания системы кроветворения, неврологические патологии, тромбофлебиты, респираторно-вирусные инфекции», — рассказывает в разговоре с «Лентой.ру» фитнес-тренер, специалист по ЛФК София Яланская.

Существует мнение, что разогнать лимфу также помогает аппаратный лимфодренаж (прессотерапия) — массаж, который делают не руками, а с помощью специального аппарата. Прессотерапия осуществляется при помощи манжетов: их надевают на руки, ноги и торс, а затем подают туда сжатый воздух. Однако эффективность этого метода не доказана.

Для нормализации дренажа необходимо, в первую очередь, выявить причину застоя и пройти терапию основного заболевания, — Мария Польнер, врач-аллерголог, иммунолог.

Как при застое лимфы помогает правильное питание?

Для поддержания здоровья лимфатической системы и всего организма в целом важно употреблять продукты с противовоспалительными свойствами, антиоксиданты (например, орехи и семена), зелень, свежие овощи и фрукты, салаты, а также пищу, богатую Омега-3 жирными кислотами.

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Сохранить нормальный лимфоток помогут такие продукты, как свекла, гранат, клюква, кайенский перец и свежий хрен

В них содержится большое количество ферментов и биофлавоноидов, которые улучшают кровообращение и оказывают антибактериальный эффект. Не менее важный пункт — гидратация. При недостатке воды в организме лимфа становится более густой и медленнее перемещается по сосудам.

«Ранее считалось, что норма потребления воды — полтора-два литра в день, однако сейчас врачи сходятся во мнении, что жидкость надо пить по потребности. Важно отметить, что сладкие соки и газированные напитки могут ухудшить состояние, лучше отдавать предпочтение чистой воде», — рекомендует врач-аллерголог, иммунолог Мария Польнер.

От каких продуктов при лимфостазе стоит отказаться?

Одна из основных рекомендаций при застое лимфы — контроль потребления соли, так как она задерживает воду в организме, — София Яланская, фитнес-тренер, специалист по ЛФК.

Пациентам, у которых наблюдается проблема с циркуляцией лимфы, необходимо соблюдать диету с исключением копченой, соленой, острой и сладкой пищи, фастфуда и продуктов быстрого приготовления. Также рекомендуется воздержаться от курения, употребления алкоголя, кофеина, газированных и растворимых напитков.

Что еще поможет предотвратить застой лимфы?

Лимфатическая система не требует специальной поддержки. Для того чтобы она работала исправно, достаточно следовать нескольким рекомендациям.

Принципы здорового образа жизни для функционирования лимфатической системы: здоровое питание и употребление достаточного количества чистой воды;

регулярный отдых;

сон по 7-9 часов каждый день;

снижение количества стресса, релаксационные практики: йога, дыхательные упражнения, медитация;

физическая активность несколько раз в день;

регулярная сдача анализов и прохождение медицинских осмотров у специалистов.