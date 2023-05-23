Врач заявила, что зубочистки могут принести больше вреда, чем пользы

Стоматолог Лукьянченко предупредила, что зубочистки могут принести больше вреда, чем пользы
Стоматолог Лукьянченко предупредила, что зубочистки могут принести больше вреда, чем пользы. По её словам, при их использовании пища застревает между зубов и вызывает воспаления. Также острым концом можно повредить мягкие ткани, что может привести к кровотечению и другим болезням дёсен. Жевание зубочистки может повредить эмаль зубов. Поэтому для чистки лучше использовать другие методы.
По словам стоматолога DocDent Людмилы Лукьянченко, застрявшая между дёсен пища становится источником бактерий. А если десна воспалится, то там может появиться пародонтальный карман, то есть рассасывание кости между зубами. Если и дальше использовать зубочистки, то он только увеличивается.
Также зубочисткой легко повредить мягкие ткани и вызвать кровотечение. А открытая рана на десне может стать причиной воспаления и нагноения.
Кроме того, зубочисткой легко повредить эмаль зуба или сломать пломбу. А в худшем случае она может сломаться и застрять между зубов. Тогда придётся обращаться за специальной помощью.
Поэтому лучше использовать зубную нить или специальный ёршик. Их можно носить с собой и использовать по мере надобности.