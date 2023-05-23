Хирург: глубокая заноза может спровоцировать столбняк и привести к смерти. В большинстве случаев инородный предмет, проникший под кожу, не опасен. Но всё равно нужно помнить, что заноза может быть источником инфекции. Особенно «ядовиты» в этом смысле кусочки дерева, подчеркнула врач Нина Зубова. Щепки природного материала содержат бактерии и грибы, которые несут в себе смертельную угрозу.

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Беспокойство должны вызывать занозы, проникающие глубоко под кожу. Обычно такие достать непросто. Фрагмент стекла, металла и любого другого материала — это потенциальный источник инфекции.

Но самая опасная заноза — древесная, подчеркнула врач-хирург лаборатории «Гемотест» в беседе с изданием «Доктор Питер». Такую очень легко подхватить на даче или во время похода в лес. Всё из-за бактерий и грибов на щепках.

Одна из таких бактерий, Clostridium tetani, может вызвать столбняк — угрожающую жизни острую микробно-токсическую инфекцию. Если у человека к тому же нет прививки от столбняка, ему придётся худо.

Как достать занозу

Вам нужны антисептик, пинцет и может понадобиться даже иголка. Если конец занозы над кожей виден, обработайте это место антисептиком. Потом захватите пинцетом и аккуратно потяните под тем же углом, под которым расположено инородное тело. Старайтесь не поломать занозу.

После удаления занозы промойте ранку с мылом и снова обработайте антисептическим раствором. Если же заноза слишком глубоко, надо обращаться к хирургу или в травмпункт.