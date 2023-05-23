$80.17+0.2386.55+0.05

Врач предупредил о высоком риске инфаркта во время магнитной бури

Врач-гастроэнтеролог терапевтического отделения стационара Егорьевской ЦРБ Всеволод Ловкин рассказал, кому стоит опасаться магнитной бури, пик которой наступит во второй половине дня во вторник, 23 мая.

Врач предупредил о высоком риске инфаркта в магнитную бурю
© ТК «Звезда»

По его словам, особенно внимательно к своему здоровью стоит отнестись людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. При магнитных бурях риск инсультов и инфарктов увеличивается более чем в 10 раз. Также людей могут беспокоить перепады настроения и бессонница.

«Болезни обостряются, производились неоднократные исследования - частота инфарктов миокарда в эти дни возрастает в 13-15 раз. Лицам, имеющим сопутствующие заболевания, необходимо в эти дни быть более осторожными, не забывать о приеме лекарств, измерять артериальное давление и избегать чрезмерных физических нагрузок», - рассказал Ловкин.

Он добавил, что магнитная буря влияет не только на здоровье людей, но и на космическую и энергетическую сферы.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий