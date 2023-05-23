Врач предупредил о высоком риске инфаркта в магнитную бурю

Врач-гастроэнтеролог терапевтического отделения стационара Егорьевской ЦРБ Всеволод Ловкин рассказал, кому стоит опасаться магнитной бури, пик которой наступит во второй половине дня во вторник, 23 мая.

© ТК «Звезда»

По его словам, особенно внимательно к своему здоровью стоит отнестись людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. При магнитных бурях риск инсультов и инфарктов увеличивается более чем в 10 раз. Также людей могут беспокоить перепады настроения и бессонница.

«Болезни обостряются, производились неоднократные исследования - частота инфарктов миокарда в эти дни возрастает в 13-15 раз. Лицам, имеющим сопутствующие заболевания, необходимо в эти дни быть более осторожными, не забывать о приеме лекарств, измерять артериальное давление и избегать чрезмерных физических нагрузок», - рассказал Ловкин.