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Симптом рака кишечника, который вы можете даже не заметить

На самых ранних стадиях развития рака кишечника симптомов у человека может вообще не быть. Но по мере роста опухоли у него начинают появляться тревожные признаки.

Симптом рака кишечника, который вы можете не заметить
© Ferra.ru

Один из предупредительных признаков прогрессирования рака кишечника - это снижение веса. Причём это необъяснимая потеря веса, даже если количество пищи, которую вы потребляете, не изменилось.

Некоторые люди, помимо этого, могут сталкиваться с болью в теле без причины.

Также при раке кишечника возникают два нарушения работы кишечника. Это диарея и запор.

Рак кишечника может привести к анемии, поэтому вы можете себя чувствовать более усталым, чем обычно. Кожа у вас может стать бледной. Ещё вы можете начать страдать одышкой.

Последний признак прогрессирующего рака кишечника - это кровь в стуле.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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