Необходимость приема мочегонных указывает на сердечную недостаточность

Ученые из Университета Глазго выяснили, что у людей, принимающих мочегонные, часто пропускают сердечную недостаточность, что приводит к повышенному риску смерти. Особенно выраженной эта связь оказалась у женщин. Исследование представлено на научной конференции Heart Failure 2023.

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Ученые проанализировали данные почти 200 тысяч пациентов из Шотландии. У людей, принимавших петлевые диуретики (наиболее мощные мочегонные средства) в начале исследования, в следующие пять лет почти в 4 раза чаще диагностировали сердечную недостаточность (11%), чем у людей, не принимавших петлевые диуретики в начале исследования (3%).

В конце исследования умерли около 35 тысяч (18%) человек. Из них у 23% была диагностирована сердечная недостаточность, а 32% принимали петлевые диуретики, не имея диагноза сердечной недостаточности.

«Хотя некоторым пациентам, принимающим петлевые диуретики, в конце концов сказали, что у них сердечная недостаточность, многие другие умерли, так и не получив диагноза и, следовательно, возможности лечения для улучшения их исхода», — отметили ученые.