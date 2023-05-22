В Минздраве рассказали, как уберечься от меланомы

Летом возрастают риски появления кожных онкологических заболеваний, в том числе меланомы. Об этом напоминает главный внештатный специалист Минздрава России по дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев. И призывает защититься от этого заболевания.

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По его словам, диагностика меланомы заметно улучшилась. Но каждый человек должен внимательно следить за изменениями на коже, и если они появляются, незамедлительно обращаться к врачу.

Он пояснил, что меланому в основном связывают с родинками - невусами. В группе риска люди, у которых их много. Хотя, конечно, не все родинки опасны.

Меланому важно выявить на ранних стадиях, она быстро дает метастазы. Возникает эта опухоль обычно на месте диспластического невуса - это плоское пятно, его нельзя почувствовать на ощупь, а можно лишь увидеть. Оно похоже на кляксу - очень темное, неоднородного цвета, с нечеткими краями и размером от одного до пяти миллиметров.

Отличить диспластический невус от меланомы может только врач при помощи дерматоскопа или гистологического анализа.

Чтобы защититься от этой болезни, нужно обязательно перед выходом на улицу за 20 минут наносить солнцезащитные средства.