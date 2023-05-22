$79.91-0.1386.28-0.22

В Минздраве рассказали, как уберечься от меланомы

Летом возрастают риски появления кожных онкологических заболеваний, в том числе меланомы. Об этом напоминает главный внештатный специалист Минздрава России по дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев. И призывает защититься от этого заболевания.

В Минздраве рассказали, как уберечься от меланомы
© Российская Газета

По его словам, диагностика меланомы заметно улучшилась. Но каждый человек должен внимательно следить за изменениями на коже, и если они появляются, незамедлительно обращаться к врачу.

Он пояснил, что меланому в основном связывают с родинками - невусами. В группе риска люди, у которых их много. Хотя, конечно, не все родинки опасны.

Меланому важно выявить на ранних стадиях, она быстро дает метастазы. Возникает эта опухоль обычно на месте диспластического невуса - это плоское пятно, его нельзя почувствовать на ощупь, а можно лишь увидеть. Оно похоже на кляксу - очень темное, неоднородного цвета, с нечеткими краями и размером от одного до пяти миллиметров.

Отличить диспластический невус от меланомы может только врач при помощи дерматоскопа или гистологического анализа.

Чтобы защититься от этой болезни, нужно обязательно перед выходом на улицу за 20 минут наносить солнцезащитные средства.

А если вы находитесь на солнце целый день, крем нужно наносить каждые три часа.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий