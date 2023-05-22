Офтальмолог считает бесполезными большинство глазных капель

«Он не пропускает никаких лишних веществ в полость глаза с целью защиты внутриглазных оболочек. Поэтому, если мы хотим донести какое-то вещество в полость глаза, мы это делаем через кровь. То есть мы назначаем пациентам витаминные препараты в виде капсул или инъекций», — сказала Газизова в беседе с «Газетой.Ru».