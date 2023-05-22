Офтальмолог объяснила, какие капли для глаз опасны

На российском рынке немало видов капель для глаз — и не о всех из них мы что-то знаем. Это аюрведические капли с разными травами, капли со смолой кедра, витаминизированные японские капли для глаз с разными индексами свежести и так далее.

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Проникают ли витамины внутрь глаза? Действительно ли консерванты, содержащиеся в каплях, могут нанести вред? Какие капли действительно могут помочь в профилактике катаракты и других заболеваний, «Газете.Ru» рассказала врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, сотрудник Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН Ильмира Газизова.

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- Какими бывают капли для глаз, как они различаются?

- Капли можно разделить на те, которые применяются для лечения, и те, которые нужны для профилактики глазных заболеваний. К лечебным каплям относятся противовоспалительные препараты — их применяют в постоперационном периоде, при конъюнктивитах или аллергии. Также к лечебным относятся антибактериальные капли, - они назначаются врачом и выдаются в аптеках по рецепту. Врач обязательно наблюдает их действие в динамике.

Еще одна большая группа лечебных средств — это препараты от глаукомы. Они также сильнодействующие, в их состав часто входят вещества, которые могут оказывать влияние и на организм в целом. Например, капли от глаукомы часто включают в себе фиксированную комбинацию, аналоги простагландина и бета-блокаторы. А бета-блокаторы, как известно, применяются в кардиологии при нарушениях ритма, при хронической сердечной недостаточности. Они могут быть опасны, например, при бронхиальной астме, аритмии, редких заболеваниях сердца. Поэтому их назначают с особой осторожностью. Все эти препараты выдаются в аптеке по рецепту врача.

- А средства для профилактики можно купить свободно?

- Да. Это обычно антиоксиданты, витамины. Такие препараты назначаются на длительный срок, поскольку они поддерживают, питают роговицу, конъюнктиву, другие внутриглазные структуры. Чаще всего эти препараты назначаются для профилактики заболеваний роговицы, хрусталика, сетчатки, зрительного нерва. Антиоксиданты капают, чтобы не допустить возрастной дистрофии сетчатки. Самым известным антиоксидантом является Эмоксипин либо Виксипин.

- Какие витамины обычно назначают?

- Обычно это тауринсодержащие препараты, содержащие селен. Они очень хорошо зарекомендовали себя в отношении сдерживания катаракты, которая является возрастозависимым заболеванием. Мы часто назначаем такие капли для стабилизации функций у пациентов с начальной катарактой, чтобы она не прогрессировала. Таурин и селен очень хорошо проникают через роговицу в хрусталик и поддерживают белковые связи внутри хрусталика. К тому же такие препараты, как, например, всем известный Тауфон, безвредны. И после 60 лет их уже можно капать всем.

- Витамины хорошо проникают в глаз?

- Как раз очень плохо. У нас есть очень мощный гематоофтальмологический барьер, который не пропускает никаких лишних веществ в полость глаза с целью защиты внутриглазных оболочек. Поэтому если мы хотим донести какое-то вещество в полость глаза, мы это делаем через кровь. То есть мы назначаем пациентам витаминные препараты в виде капсул или инъекций.

- То есть капли с витаминами, например японские, которые стали очень популярны в России, не работают?

- Они действуют только на поверхности глаза: либо на конъюнктиву, либо на роговицу, либо на веки. Внутрь глаза они не попадают. Исключение: таурин и селен, о которых я говорила выше.

- Если почитать состав японских капель Rohto, которые в большом количестве представлены на маркетплейсах, там есть лютеин, витамин А, витамины группы В, витамин С, витамин Е, селен, бета-каротин. Что вы скажете про этот состав?

- Состав очень хороший, если бы мы его принимали внутрь. Как я уже говорила, все эти вещества будут действовать только на глазную поверхность, - то есть только на веки, конъюнктиву и роговицу. Внутрь глаза они попасть не смогут из-за мощного гематоофтальмологического барьера.

- А дает ли хоть какую-то пользу витаминизирование поверхности глаза?

- Тут надо разбираться с каждым конкретным случаем. Иногда мы назначаем такие препараты для лечения, например, поверхностных изменений глаз, когда они есть. Например, так можно лечить язву или эрозию роговицы. В таком случае витамины могут помочь нам в комплексной терапии. Но сами они не имеют какого-либо терапевтического воздействия, только в комплексе.

Часто производители заявляют о том, что их капли очень хорошо лечат синдром сухого глаза. Опять-таки, в комплексной терапии синдрома сухого глаза эти микроэлементы и витамины имеют место быть. Но здесь обязательно надо смотреть на состав консервантов, содержат ли они разрешенные в России консерванты и насколько капли стерильны?

Недавно была нашумевшая история, когда в масс-маркете продавали неапробированные и непроверенные капли от синдрома сухого глаза, что привело к массовым заражениям конъюнктивы с эрозиями, с язвами роговицы, которые потом перешли в очень серьезные осложнения, вплоть до снижения остроты зрения. Но это, к счастью, было не в России.

- О стерильности должно быть написано на упаковке?

-Да. Но чтобы не подвергать риску свои глаза, надо покупать глазные капли только в аптеках.

- В японских каплях также указан индекс свежести от ноля до пяти. Если этот индекс 4 или 5, то капли при нанесении уже довольно сильно жгут глаза. Это вообще не вредно?

- Действительно, многие азиатские страны применяют в составе для лечения и профилактики синдрома сухого глаза ментол. Ментол имеет свойство местного сосудосуживающего влияния и раздражающего воздействия на поверхность глаза. За счет этого воздействия происходит выработка своей слезы. И действительно - на короткое время человек чувствует облегчение, потому что слеза выработалась, омыла конъюнктиву и роговицу, и поэтому есть некое ощущение свежести. Однако синдром сухого глаза характерен тем, что своя слеза оказывается неполноценной.

- В чем ее неполноценность?

- В осмолярности, когда наблюдается повышенное содержание различных солей и кислот, что нарушает нейтральный Ph слезы. При сухом глазе она повышается, и слеза может сама вызывать раздражение. Но она все равно вызывает продукцию той же самой неполноценной слезы. Это замкнутый круг. Поэтому, чтобы этот замкнутый круг разомкнуть, мы назначаем искусственные слезы либо лубриканты. Они абсолютно осмолярно идентичны натуральной слезе, поэтому хорошо увлажняют глаз. И на этом фоне нет необходимости выделяться своей неполноценной слезе. В нашей стране препараты для лечения синдрома сухого глаза практически всегда содержат гиалуроновую кислоту.

- То есть, без гиалуронки лечить сухой глаз не имеет смысла?

- Да. Гиалуроновая кислота притягивает к себе молекулы воды и долго удерживает их на глазной поверхности, за счет чего глаз долго остается увлажненным. В комплексе мы еще назначаем капли Скулачева. Это препарат, который запатентован у нас в России, разрешен к применению. Его состав абсолютно адекватный и проверенный во всех клинических испытаниях. Это очень мощный митохондриальный антиоксидант. Но все-таки это комплексная терапия, без лубрикантов, без искусственных слез все равно не обходится.

- Стоит ли человеку 50+ купить капли Скулачева, если он хочет заниматься профилактикой возрастных заболеваний глаз?

- С целью профилактики возрастных заболеваний это прекрасно. Просто его надо капать курсами, не постоянно. Капаем месяц, потом перерыв 2 месяца, и снова можно капать. Так же, как и Тауфон.

- В некоторых каплях еще хондроитин бывает в составе. Он как-то действует?

- Хондроитин входит в состав всех жидкостей, которые находятся у нас в организме. Но с целью профилактики мы его редко используем. А вот в лечебные мази добавляем. Но они применяются, когда есть какие-то повреждения на роговице — эрозии, язвы или другие дистрофические изменения. Для профилактики я не вижу смысла его использовать.

- А что вы скажете про добавление в капли антигистаминных средств с противоаллергическим действием?

- Все капли, которые связаны с антигистаминными молекулами, обязательно должны назначаться только врачом. Потому что аллергические конъюнктивиты - это очень сложная нозология. Ни в коем случае такие капли нельзя покупать самостоятельно, без рецепта.

- Еще в составе капель бывает бывает бура, борная кислота, эдетат натрия, полиоксиэтилен, хлорбутанол, касторовое масло…

- Это все консерванты, не разрешенные в России.

- А бензалкония хлорид?

- Бензалкония хлорид и поликват у нас разрешены. Но надо понимать, что чем больше консервантов используется в каплях, тем хуже для глаз. Что касается хлорида бензалкония и поликвата, то они у нас разрешены только в маленькой концентрации, - то есть в микродозах, чтобы не нанести травмы роговице, конъюнктиве, векам, не вызвать каких-либо негативных химических либо токсических, аллергических реакций. Кроме того, они сами являются очень сильными оксидантами. Все это очень тщательно тестируется. Впрочем, сейчас набирают популярность бесконсервантные капли. То есть это капли в монодозах, где присутствует только действующее вещество и гиалуроновая кислота. Такие капли абсолютно безопасны. Они не сушат глаз и показаны пациентам, которые применяют их длительно, годами.

- Они дороже?

- Да, они дороже. В 2 раза точно. Они продаются либо в одноразовой упаковке, - то есть открыл, капнул и выбросил. Либо в специальных флакончиках, которые специально запатентованы, - там капли без консервантов.

- Иногда в капли добавляют еще фторфенилфеникол. Что это?

— Это левомицетин - антибиотик. Антибиотики, как известно, применяются только по назначению врача.

- Продаются капли под названием "Экстракт алоэ по Филатову". Стоит экстракт алоэ капать в глаза?

- Алоэ – это, конечно, биологически активное вещество. Оно раньше активно применялось в Советском Союзе. Но сейчас не используется из-за недостаточной эффективности.

- Продаются также живичные капли для глаз "Биокедравит". В инструкции написано, что они не имеют побочных действий и даже излечивают бельмо. Активное вещество - смола кедра.

- Ужасно. Думаю, смола кедра содержит едкие эфиры, которые даже могут нанести глазу вред в больших концентрациях.

- Часто на маркетплейсах продают так называемые аюрведические капли. Они содержат экстракты различных растений. Стоит ли их капать?