Симптомы, которые появляются за месяцы до сердечного приступа

Сердечные приступы часто изображаются как то, что возникает неожиданно. Однако исследования показывают, что люди могут сталкиваться с предупредительными симптомами инфаркта гораздо раньше.

Часто у человека может и вовсе не быть никаких симптомов приближающегося инфаркта. Но более чем в 50% случаев люди сталкиваются ещё до сердечного приступа со стеснением или одышкой при физической нагрузке или стрессе. Помимо этого, у 71% участников опроса Гарвардской медицинской школы была необычно сильная усталость. Объясняется такая усталость дополнительной нагрузкой на сердце.