Симптомы, которые появляются за месяцы до сердечного приступа
Сердечные приступы часто изображаются как то, что возникает неожиданно. Однако исследования показывают, что люди могут сталкиваться с предупредительными симптомами инфаркта гораздо раньше.
Согласно данным Гарвардской медицинской школы, 95% опрошенных женщин заметили признаки приближающегося сердечного приступа примерно за месяц до самого инфаркта. Издание Express.co.uk поговорило профессором Джеральдом Карр-Уайтом, консультантом-кардиологом Кардиологической клиники Лондонского моста, о ранних симптомах сердечного приступа.
Часто у человека может и вовсе не быть никаких симптомов приближающегося инфаркта. Но более чем в 50% случаев люди сталкиваются ещё до сердечного приступа со стеснением или одышкой при физической нагрузке или стрессе. Помимо этого, у 71% участников опроса Гарвардской медицинской школы была необычно сильная усталость. Объясняется такая усталость дополнительной нагрузкой на сердце.
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