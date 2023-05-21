Опасные болезни, сопровождающиеся постоянным голодом

Россиянам рассказали об опасных болезнях, которые сопровождаются постоянным голодом
Существуют опасные болезни, которые сопровождаются постоянным голодом. Их перечислили российские медики.
Среди недугов, при которых человек испытывает чувство голода, эксперты выделили гастрит с повышенной кислотностью, а также язву желудка и двенадцатиперстной кишки. В ряде случаев пациенты не могут уснуть, пока не поедят на ночь.
Также голод может сигнализировать о пролактиноме. При этом состоянии формируется опухоль передней доли гипофиза. В организме начинают вырабатываться гормоны, которые провоцируют чувство недоедания, передает 74.RU.
Помимо этого, постоянное желание есть может возникнуть при раке поджелудочной железы. Медики рекомендуют пациентам с таким симптомом незамедлительно пройти обследование.