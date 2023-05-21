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Россиянам рассказали об опасных болезнях, которые сопровождаются постоянным голодом

Существуют опасные болезни, которые сопровождаются постоянным голодом. Их перечислили российские медики.

Опасные болезни, сопровождающиеся постоянным голодом
© Слово и Дело

Среди недугов, при которых человек испытывает чувство голода, эксперты выделили гастрит с повышенной кислотностью, а также язву желудка и двенадцатиперстной кишки. В ряде случаев пациенты не могут уснуть, пока не поедят на ночь.

Также голод может сигнализировать о пролактиноме. При этом состоянии формируется опухоль передней доли гипофиза. В организме начинают вырабатываться гормоны, которые провоцируют чувство недоедания, передает 74.RU.

Помимо этого, постоянное желание есть может возникнуть при раке поджелудочной железы. Медики рекомендуют пациентам с таким симптомом незамедлительно пройти обследование.

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