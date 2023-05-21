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Врач: боль во время или сразу после эякуляции может быть признаком простатита

Врач: боль во время или сразу после эякуляции может быть признаком простатита. Как правило, неприятные ощущения возникают в области таза, пояснил дерматовенеролог лаборатории «Гемотест» Роман Иванов. Есть и другие неочевидные признаки мужского простатита. Медик посоветовал обращать внимание на струю мочи при мочеиспускании. Если она внезапно стала слабой и прерывистой, стоит обратиться к специалисту.

Врач рассказал, чем опасна боль во время или сразу после эякуляции
© Секрет фирмы

Простатит иногда маскируется под другие болезни. Воспаление простаты можно спутать с простудой или с проявлениями стресса, отметил дерматовенеролог в беседе с «Доктором Питером». Вызванный инфекцией простатит нередко вызывает типичные простудные симптомы: боль в голове, озноб, высокую температуру.

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Ещё неявным признаком недуга может быть боль между мошонкой и анусом. Человек чувствует дискомфорт в пояснице, в области полового члена и внизу живота. Причём неприятные ощущения не проходят через день, а длятся месяцами.

Другой тревожный симптом — боль во время или сразу после эякуляции. Обычно болеть начинает в области таза.

Про учащённое мочеиспускание у людей с простатитом слышали даже те, кто с этой болезнью не сталкивался. В рекламе недуг часто показывают именно так: мужчина в самый неподходящий момент бежит в туалет, хотя ходил недавно. Обычно таких походов у пациентов бывает более 8 днём и более 1 раза ночью, рассказал врач.

Однако обращать внимание нужно не только на частоту позывов сходить в туалет «по-маленькому», но и на струю мочи. Если она стала слабой и прерывистой, то это повод обеспокоиться. Часто у больного после похода в туалет всё равно остаётся ощущение не до конца опорожнённого мочевого пузыря.

Ещё один признак — мутные примеси или кровь. Крови в моче вообще быть не должно, поэтому, если она появилась, значит, уже есть какая-то болезнь. И не факт, что это именно простатит.

Дело в том, что у него почти все те же самые симптомы, что и у рака простаты. И в основном они связаны именно с мочеиспускательной системой. Как отличить один недуг от другого — мы рассказывали здесь.

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