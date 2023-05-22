Перечислены симптомы рака, которые усиливаются по утрам

Симптомы рака обычно расплывчаты, что затрудняет диагностику заболевания. Подсказки зачастую могут содержаться в утреннем самочувствии человека. Какие тревожные сигналы нельзя игнорировать, рассказал врач-онколог Андрей Воробьёв, его цитирует LIFE.
По словам специалиста, для опухоли мозга характерны головные боли, усиливающиеся по утрам.
«Когда вы лежите в постели всю ночь, спинномозговая жидкость накапливается в мозгу, поскольку опухоль блокирует его естественное кровообращение. Головная боль имеет тенденцию уменьшаться в течение дня», — прокомментировал Воробьёв, уточнив, что ключевым признаком является то, что боль ощущается с обеих сторон головы.
Другие признаки опухоли — судороги, плохое самочувствие и тошнота, чувство сонливости, потеря памяти, онемение и слабость одной стороны тела. По утрам может усиливаться один из основных признаков рака лёгких — кашель. Этот симптом усугубляется, если больной курит.
«Кашель — это рефлекс, защищающий инфекционные организмы от попадания в лёгкие. При раке лёгких опухоль может частично блокировать дыхательные пути и задерживать слизь в течение ночи», — подчеркнул медик.