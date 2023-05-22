Перечислены симптомы рака, которые усиливаются по утрам

«Когда вы лежите в постели всю ночь, спинномозговая жидкость накапливается в мозгу, поскольку опухоль блокирует его естественное кровообращение. Головная боль имеет тенденцию уменьшаться в течение дня», — прокомментировал Воробьёв, уточнив, что ключевым признаком является то, что боль ощущается с обеих сторон головы.