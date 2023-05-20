Чрезмерная эмоциональность может стать причиной хронических болезней

Чрезмерная эмоциональность может стать причиной пяти хронических болезней
Нередко возникающие проблемы со здоровьем имеют под собой не только физические, но и психологические факторы.
Слишком высокий уровень эмоциональности и неуравновешенность характера могут впоследствии приводить к серьезным хроническим заболеваниям.
Как пояснила психолог Ольга Романив, наш организм очень тонко реагирует на весь эмоциональный негатив.
И если он происходит у человека на постоянной основе, постепенно внутри него происходят фатальные физические изменения.
По словам специалиста, состояние постоянного стресса, депрессии и психологических взрывов могут становиться причинами язвы желудка, болезней сердца и почек, потери зрения, хронических мигреней, а в отдельных случаях приводят даже к онкологии.