Чрезмерная эмоциональность может стать причиной хронических болезней

Нередко возникающие проблемы со здоровьем имеют под собой не только физические, но и психологические факторы.

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Слишком высокий уровень эмоциональности и неуравновешенность характера могут впоследствии приводить к серьезным хроническим заболеваниям.

Как пояснила психолог Ольга Романив, наш организм очень тонко реагирует на весь эмоциональный негатив.

И если он происходит у человека на постоянной основе, постепенно внутри него происходят фатальные физические изменения.