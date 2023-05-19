Назван повышающий риск диабета фактор

Поздний ужин повышает риск развития диабета и может повлиять на возникновение других заболеваний. Об этом заявила врач-эндокринолог «ИНВИТРО» Елена Прокопенко в беседе с «Известиями».

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По ее словам, время приема пищи влияет на вес и кардиометаболическое здоровье, а также является важным фактором риска заболеваний, связанных с обменом веществ. «Метаболическая система организма настроена на активность и прием пищи в течение дня, на отдых и голодание в ночное время», — добавила она, подчеркнув, что пропускать ужин тоже неверно.

Эндокринолог рассказала, что поздний прием пищи вне зависимости от того, какие продукты в него входят, вызывает снижение расхода энергии, нарушение толерантности к глюкозе, а также изменения в ритмах кортизола, гормона роста и малатонина. Кроме того, поздний ужин влияет на работу вегетативной нервной системы ночью, изменяя чувствительность к инсулину в периферических тканях и его выработку поджелудочной железой. Также потребление еды в позднее время может оказать влияние на артериальное давление, температуру тела, показатели воспаления и белков плазмы, микробиоту кишечника, кожи, влагалища и некоторых других органов.

Прокопенко указала, что ночное время лучше для голодания и сна, и даже однократный поздний ужин увеличивает уровень сахара в крови. «Прием пищи после 20:00 может увеличить риск ожирения независимо от времени и продолжительности сна», — сказала врач. Специалист сообщила, что поздний ужин также негативно сказывается на пищевом поведении и появлении вредных для здоровья привычек.