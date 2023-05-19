Эксперты раскрыли новые факты о последствиях гипертонии

Главный внештатный специалист невролог облздрава Анна Аракелян рассказала, как предупредить возникновение инсульта.

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Специалист сообщила, что одним из главных факторов риска нарушения мозгового кровообращения признана артериальная гипертензия. Она способна даже спровоцировать инсульт, особенно если есть сопутствующее заболевание или предрасположенность.

У женщин одной из причин возникновения гипертонии может быть прием пероральных контрацептивов, у мужчин – курение и лишний вес, проинформировали в облздраве.

Эксперт подчеркнула важность ведения здорового образа жизни. К возникновению инсульта могут привести алкоголь, курение, стресс, чрезмерное употребление соли, полное отсутствие физических нагрузок.