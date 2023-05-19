Эксперты раскрыли новые факты о последствиях гипертонии

Главный внештатный специалист невролог облздрава Анна Аракелян рассказала, как предупредить возникновение инсульта.
Специалист сообщила, что одним из главных факторов риска нарушения мозгового кровообращения признана артериальная гипертензия. Она способна даже спровоцировать инсульт, особенно если есть сопутствующее заболевание или предрасположенность.
У женщин одной из причин возникновения гипертонии может быть прием пероральных контрацептивов, у мужчин – курение и лишний вес, проинформировали в облздраве.
Эксперт подчеркнула важность ведения здорового образа жизни. К возникновению инсульта могут привести алкоголь, курение, стресс, чрезмерное употребление соли, полное отсутствие физических нагрузок.
Кроме того, специалист порекомендовала для выявления проблемы повышенного давления обязательно проходить диспансеризацию.