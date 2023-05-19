Терапевт: частые головные боли могут быть симптомом рака

«Сталкиваться с частыми головными болями могут люди с метеозависимостью, стрессами, при нарушении сна, в состоянии переутомления или после длительных физических или умственных нагрузок. Также головные боли могут преследовать курильщиков, людей, употребляющих алкоголь или принимающих определенные лекарственные препараты. Помимо этого, соблюдение строгих диет, голодание и нарушенный режим питания в целом могут спровоцировать головную боль», — сообщил Рябков.