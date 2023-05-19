Терапевт: частые головные боли могут быть симптомом рака

Частые головные боли, с которыми сталкиваются многие, могут стать сигналом о серьезных заболеваниях, включая рак. Об этом Life рассказал терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков.
Специалист отметил, что также данный недуг может быть симптомом гипертонии, синусита и почечной недостаточности, а еще — говорить о шейном остеохондрозе, инсульте и мигрени.
«Сталкиваться с частыми головными болями могут люди с метеозависимостью, стрессами, при нарушении сна, в состоянии переутомления или после длительных физических или умственных нагрузок. Также головные боли могут преследовать курильщиков, людей, употребляющих алкоголь или принимающих определенные лекарственные препараты. Помимо этого, соблюдение строгих диет, голодание и нарушенный режим питания в целом могут спровоцировать головную боль», — сообщил Рябков.
При этом точно определить причину болей может только специалист. Поэтому терапевт рекомендует пройти обследования врачей разных профилей — лора, невролога, офтальмолога и кардиолога.
Ранее кандидат медицинских наук, диетолог, кардиолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко рассказала, что злоупотребление чаем может стать причиной головных болей.