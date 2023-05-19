Назван витамин, который снижает риск развития диабета 2-го типа

Канадские исследователи выявили новую роль витамина К в снижении риска развития диабета 2-го типа, достигнув первого результата за 15 лет фундаментальных исследований.

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Опубликованное в мае 2023 года в Cell Reports исследование объясняет, как витамин К помогает предотвратить диабет. Открытие учёных является «долгожданным достижением в понимании механизмов, лежащих в основе диабета, болезни, которая поражает каждого одиннадцатого человека во всем мире и не поддается излечению», сообщает MedicalXpress.

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Витамин К – это нутриент, известный своей ролью в свёртывании крови, в частности в гамма-карбоксилировании, ферментативной реакции, необходимой для этого процесса. В течение нескольких лет подозревалось, что этот витамин, а, следовательно, и гамма-карбоксилирование, могут выполнять и другие функции.

Несколько исследований предполагают связь между сниженным потреблением витамина К и повышенным риском развития диабета. Однако биологические механизмы, с помощью которых витамин К защищает от диабета, до сих пор оставались загадкой.

В новом исследовании учёные впервые смогли определить, что ферменты, участвующие в гамма-карбоксилировании и, следовательно, в использовании витамина К, присутствовали в больших количествах в бета-клетках поджелудочной железы, тех самых клетках, которые вырабатывают инсулин, контролирующий уровень сахара в крови.

Известно, что диабет вызывается уменьшением количества бета-клеток или их неспособностью вырабатывать достаточное количество инсулина. Чтобы выяснить клеточный механизм, с помощью которого витамин К поддерживает функцию бета-клеток, было важно определить, на какой белок нацелено гамма-карбоксилирование в этих клетках. Учёные смогли идентифицировать новый гамма-карбоксилированный белок под названием ERGP.

Таким образом, впервые за 15 лет был идентифицирован новый белок, зависящий от витамина К, что открывает новую область исследований в этой области.