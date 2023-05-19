Онколог назвал продукты, вызывающие рак

Некоторые продукты, которые многие люди регулярно употребляют в пищу, могут быть одной из причин развития онкологического заболевания. Врач-онколог Андрей Воробьев рассказал, от чего стоит отказаться.

«Торты или соленые закуски, хлеб промышленного производства или сухие завтраки, готовые блюда или морсы — все это часто оказывается на наших тарелках», – передает «МедикФорум» слова онколога.

Андрей Воробьев отметил, что продукты промышленного производства с высокой степенью обработки вредны для здоровья. А частое их употребление может привести к раку.