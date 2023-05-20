Чем опасен птичий грипп и почему из-за него вводят карантин?

18 мая мэр Москвы Сергей Собянин ввел карантин по птичьему гриппу в нескольких районах столицы. На время ограничений запрещены ввоз и вывоз птиц, заготовка кормов, проведение сельскохозяйственных мероприятий. «Лента.ру» выяснила, какие симптомы вызывает птичий грипп у человека и чем он отличается от других инфекций.

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Карантин в связи с обнаружением гриппа у домашней птицы — обычная мера, которая вводится по всей стране. Птичий грипп, несмотря на название, поражает не только животных — контакт с инфицированными птицами способен привести к заражению людей. Кроме того, специалисты не исключают, что вирус может мутировать и начать передаваться от человека к человеку. Причем у людей птичий грипп нередко приводит к летальным последствиям.

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Что такое птичий грипп?

Ветеринарный врач Михаил Шеляк в беседе с «Лентой.ру» отметил, что птичий грипп — это очень заразный и болезнетворный вирус, который поражает в первую очередь животных. Однако случаи заражения человека тоже бывают, потому что его мутации не видоспецифичны — то есть он не ограничивается только домашней и дикой птицей. В зоне риска могут быть любые живые организмы.

"Для инфицирования человека вирусом птичьего гриппа нужна совокупность факторов. Заболеть можно, если организм ослаблен или в принципе восприимчив к воздействию вирусных инфекций. К сожалению, если произошло заражение человека вирусом птичьего гриппа, исход может оказаться летальным"

Так, эксперт приводит в пример испанский грипп, от которого примерно 100 лет назад погибла значительная часть населения Европы. По словам Шеляка, испанка — не что иное как штамм птичьего гриппа H1N1.

При этом история заболевания начинается еще раньше. Впервые вирус описал итальянский ветеринар Эдуардо Перрончито в 1878 году. Тогда он назвал вирус куриным тифом. Ветеринар Ольга Шильцова в беседе с «Лентой.ру» подтвердила, что птичий грипп — далеко не новая болезнь.

"Птичий грипп существует очень давно, резервуаром инфекции были дикие водоплавающие птицы. Это не новая «модная» болезнь, просто мы знали ее под другими названиями — чума птиц, голландская чума кур, экссудативный тиф"

По словам эксперта, широкое распространение вирус получил в первую очередь из-за перелетных птиц, которые и разнесли заболевание по миру.

В 1977 году был зафиксирован первый случай птичьего гриппа у людей. Около 20 человек подхватили инфекцию от домашних птиц в Гонконге. Шестеро из заболевших умерли.

По Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), существует ряд штаммов гриппа, которые могут распространяться от домашних и диких птиц на человека, — это подтипы A/H5N1, A/H7N9 и A/H9N2.

Как проявляется птичий грипп?

По словам Михаила Шеляка, птичий грипп способен протекать в двух формах — острой и хронической. В первом случае большое поголовье птиц может заразиться и погибнуть всего за 24 часа.

"Смерть у птицы может наступить практически мгновенно. Внешне может казаться, что с ней все хорошо, но через пару минут она уже будет лежать замертво. Причем так вымирать могут целые курятники по пять тысяч птиц, например"

Эксперт добавил, что хроническая форма птичьего гриппа наиболее опасна для человека. В данном случае сама птица не болеет, но является разносчиком вируса. Внешне отличить зараженную птицу от здоровой невозможно, поэтому исключить контакт с инфицированными животными не получится.

"Этим и обусловлена высокая степень распространения птичьего гриппа. Условно больная птица — по которой не видно, болеет она или нет, — активно распространяет вирус на своих сородичей и дальше — на человека"

Выявить наличие инфекции у птицы могут только лабораторные исследования. При этом Шеляк подчеркнул, что любые случаи внезапной смерти птиц на промышленном предприятии или частном участке обязательно должны быть изучены ветеринарными службами. Потому что чаще всего животные и птицы внезапно умирают от особо опасных болезней — того же птичьего гриппа или, например, сибирской язвы.

Ветеринар Ольга Шильцова отметила, что птичьим гриппом могут заражаться не только люди и птицы, но и некоторые звери.

"Болеют многие виды птиц: куры, индюки, голуби, утки, гуси, чайки. Некоторые типы вируса могут вызывать заболевание у кроликов, мышей и других грызунов. Свиньи и коровы могут болеть в легкой форме, чаще всего у них болезнь остается невыявленной и незарегистрированной"

По словам эксперта, наибольшую опасность для людей представляет именно мутация птичьего гриппа, так как она вызывает тяжелую респираторную инфекцию. Однако вероятность заразиться этим вирусом для человека все же не так высока.

Какие симптомы птичьего гриппа могут проявиться у человека?

Врач-терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев в беседе с «Лентой.ру» отметил, что инфицирование человека вирусом птичьего гриппа способно произойти только при контакте с больной птицей. Большую дозу вирусных частиц можно получить, например, разделывая мясо или съев готовую зараженную пищу.

При этом врач подчеркнул, что все же случаи передачи вируса от человека к человеку — явление нечастое. Размышления о возможной пандемии птичьего гриппа даже в научных кругах носят скорее теоретический характер.

"Эти теоретические размышления могут служить поводом для распространения информации, нервирующей простых людей. Следует понимать, что птичий грипп опасен только для тех людей, которые находились в близком контакте с больными птицами либо ели их мясо"

Помимо стандартных симптомов респираторного заболевания, птичий грипп может проявляться достаточно необычно для такого типа возбудителей — вплоть до появления галлюцинаций.

Симптомы птичьего гриппа у человека:

овышение температуры до 38-40 градусов, озноб, лихорадка;

мышечные и головные боли;

боль в области живота, желудочно-кишечные симптомы;

боль в горле, кашель, появление крови в мокроте;

светобоязнь, судороги, в тяжелых случаях — галлюцинации.

При этом врач подчеркнул, что вирусы гриппа постоянно эволюционируют внутри популяций носителей. Поэтому возможны смешения генетических свойств — как раз тогда симптомы, например, птичьего гриппа и гриппа человека будут объединяться.

Ветеринар Михаил Шеляк добавил, что в процессе эволюции мутагенность вируса растет, также увеличивается его приспособляемость.

Эксперт добавил, что при нынешнем уровне развития фармакологии вылечить птичий грипп можно. Однако лучше все же соблюдать меры профилактики.

Зачем нужен карантин от птичьего гриппа?

18 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин по птичьему гриппу в более чем 10 районах столицы. Эпизоотическим очагом вируса стала территория возле Борисовского пруда — на период карантина в этом районе запретили въезд и выезд транспортных средств, лечение птиц, а также проведение сельскохозяйственных ярмарок и других мероприятий, связанных с птицами и животными в целом. Такие меры в случае обнаружения инфекции реализуются по всей России.

По словам ветеринара Ольги Шильцовой, вирус птичьего гриппа долго сохраняется в окружающей среде, поэтому и вводится карантин — из неблагополучной местности не вывозят птицу, инкубационные яйца и корма.

"Карантин может быть объявлен при выявлении вспышки птичьего гриппа у диких птиц — чайки, утки. Тогда все мероприятия направлены на недопущение заражения птицы на комплексах и в частных хозяйствах этой местности"

Кроме того, эксперт подчеркнула, что при возникновении вспышки птичьего гриппа на предприятиях не просто вводят ограничительные меры, а уничтожают поголовье. Поэтому птичий грипп наносит серьезный ущерб промышленным хозяйствам.

"Лечить птичий грипп в промышленных масштабах экономически невыгодно. Только для того, чтобы отделить здоровую птицу от больной, хозяйству на несколько тысяч голов придется провести огромное количество лабораторных исследований"

Шеляк добавил, что ограничительные меры, однако, не дают стопроцентной гарантии. Вирус могут распространять дикие птицы, которые из леса залетают, например, на фермы, чтобы поклевать зерна.

Ольга Шильцова подчеркнула, что вакцинация также не дает полной защиты из-за высокой мутабельности вируса. По ее словам, помимо диких птиц бороться нужно с грызунами, регулярно стерилизовать инвентарь, хранить корма в герметичной таре и брать воду из проверенного источника.

Какие есть меры профилактики птичьего гриппа для человека?

Терапевт Александр Лаврищев отметил, что самое главное во время вспышки птичьего гриппа — не посещать места, где были обнаружены больные птицы. Если они были замечены в каком-то новом месте, нужно незамедлительно сообщить об этом работникам здравоохранения.

Что касается непосредственно профилактики заболевания, Александр Лаврищев приводит несколько правил, которые стоит соблюдать.

Меры профилактики птичьего гриппа:

не разрешайте детям играть с дикими птицами или с больной домашней птицей;

не трогайте руками и не используйте в пищу мясо погибших или больных птиц;

не ешьте плохо приготовленное мясо или яйца птиц;

мясо и яйца птиц храните только в холодильнике;

если после контакта с больной птицей возникло какое-либо острое респираторное (гриппоподобное) заболевание — срочно обратитесь к врачу.

Ветеринар Ольга Шильцова добавила, что птицу для частного разведения лучше покупать не с рук, а в надежном хозяйстве. Также не стоит брать мясо птицы в непроверенных местах.

Для профилактики птичьего гриппа необходимо соблюдать правила личной гигиены — использовать перчатки, мыть руки, а работникам предприятий не забывать про защитные костюмы и регулярную смену одежды.

"В случае болезни важно не выходить на работу. Лучше взять больничный, чем чихать и кашлять на окружающих"

Как лечить птичий грипп?

По словам ветеринара Михаила Шеляка, лечить грипп у птиц имеет смысл, если речь идет о частном случае. Например, когда заболел домашний попугайчик. Современные препараты способны побороть вирус, однако в данном случае важно не потерять время — у птиц воспалительные процессы проходят в разы быстрее, чем у людей.

Лечение человеку может назначить врач-инфекционист. Александр Лаврищев подчеркнул, что в терапии птичьего гриппа используются противовирусные препараты, которые можно найти в любой аптеке.

Наибольшая опасность птичьего гриппа заключается не в самом вирусе, а скорее в том, насколько он незнаком иммунной системе человека

Такой вирус, по словам эксперта, может вызвать быстрое течение болезни, сильно повреждающее пораженные ткани, либо избыточную реакцию иммунитета на незнакомый патоген — это тоже может привести к трагическим последствиям.

"Поэтому если вы или ваш близкий заболели ОРВИ после контакта с мертвой или больной птицей — немедленно обратитесь к врачу. Если вам при этом очень плохо — вызовите скорую помощь"