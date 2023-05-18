«Красные флаги» при гипертонии, которые требуют вызова скорой

Названы «красные флаги» при гипертонии, которые требуют срочного вызова скорой
Врач-кардиолог, терапевт Клинической больницы Святителя Луки Анастасия Юсупова рассказала, в каких случаях нужно срочно вызывать скорую при повышении давления.
Она подчеркнула, что нужно вызывать врачей, если давление не снижается длительное время (от 40 минут) даже после приема таблеток. Также необходима скорая, если повышение давления сопровождается болями в груди, одышкой, головокружением, появляется синюшность, бледность или, наоборот, покраснение лица. Такие симптомы указывают на риск развития инфаркта или инсульта, передает газета «Петербургский дневник».
В свою очередь кардиолог Денис Соколов добавил, что если артериальное давление поднимается резко и внезапно с сильным ухудшением самочувствия, речь идет о гипертоническом кризе. Это крайне опасное состояние, которое требует обращения к врачу, передает РИАМО.