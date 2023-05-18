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Названы «красные флаги» при гипертонии, которые требуют срочного вызова скорой

Врач-кардиолог, терапевт Клинической больницы Святителя Луки Анастасия Юсупова рассказала, в каких случаях нужно срочно вызывать скорую при повышении давления.

«Красные флаги» при гипертонии, которые требуют вызова скорой
© Вечерняя Москва

Она подчеркнула, что нужно вызывать врачей, если давление не снижается длительное время (от 40 минут) даже после приема таблеток. Также необходима скорая, если повышение давления сопровождается болями в груди, одышкой, головокружением, появляется синюшность, бледность или, наоборот, покраснение лица. Такие симптомы указывают на риск развития инфаркта или инсульта, передает газета «Петербургский дневник».

В свою очередь кардиолог Денис Соколов добавил, что если артериальное давление поднимается резко и внезапно с сильным ухудшением самочувствия, речь идет о гипертоническом кризе. Это крайне опасное состояние, которое требует обращения к врачу, передает РИАМО.

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