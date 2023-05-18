«Красные флаги» при гипертонии, которые требуют вызова скорой

Она подчеркнула, что нужно вызывать врачей, если давление не снижается длительное время (от 40 минут) даже после приема таблеток. Также необходима скорая, если повышение давления сопровождается болями в груди, одышкой, головокружением, появляется синюшность, бледность или, наоборот, покраснение лица. Такие симптомы указывают на риск развития инфаркта или инсульта, передает газета «Петербургский дневник».