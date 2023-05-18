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3 признака рака печени, которые проявляются в животе

Существует большое количество факторов, повышающих риск развития рака печени. Один из таких факторов - алкоголь. Употребление спиртного является причиной семи из 100 диагнозов рака печени. Эту болезнь можно обнаружить по определённым признакам, связанных с животом.

3 признака рака печени, которые проявляются в животе
© Ferra.ru

Чем раньше вы заметите симптомы рака, тем больше шансов на успешное лечение у вас будет. При этом на самых ранних стадиях рак печени часто никак не проявляется.

По данным Cancer Research UK, существуют три признака рака печени, которые возникают в брюшной полости (животе). Это вздутие живота, боль в животе, припухлость в правой части живота.

Рак печени может затрагивать брюшную полость по нескольким причинам. Из-за растущей опухоли печень при раке становится больше и приводит к опухоли в правой части живота.

Также рак или цирроз увеличивает давление в печени и вызывает застой крови в сосудах (венах). Это вытесняет жидкость из вен в брюшную полость. Повышенное давление в венах может способствовать вздутию живота.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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