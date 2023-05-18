Как микробиота влияет на развитие соматических и психических заболеваний
Все органы и системы организма могут страдать от патологий – существует великое множество заболеваний. Неоспоримо и то, что все процессы в организме взаимосвязаны, и клубок болезни иногда может привести к изначально малоочевидным выводам. Например, доказано, что многие проблемы со здоровьем невозможно решить без воздействия на микробиоту толстого кишечника.
Об этом в интервью порталу «Сибмеда» рассказал Олег Сорокин, врач, к.м.н., генеральный директор «ВедаБиотика».
Олег Викторович напомнил, что ещё сто лет назад знаменитый нобелевский лауреат Илья Мечников, основатель отечественной иммунологии, микробиологии, высказался о том, что микробы, которые населяют кишечник, могут в значительной степени влиять не только на физическое состояние, но и на психическое. Тогда такой тезис воспринимался как «взрыв мозга» и поддавался дискутированию. Однако последние десять лет в научной периодике стало появляться всё больше статей, посвящённых связи микробиоты с различными соматическими и психологическими заболеваниями.
«Если мы хотя бы ретроспективно пробежимся по наиболее часто встречающимся заболеваниям – есть очень серьёзные факты, показывающие, что в их лечении необходимо учитывать хроническое воспаление кишечника, связанное либо с синдромом избыточного бактериального роста, либо классического дисбиоза, когда увеличивается количество гнилостной патогенной флоры на фоне снижения полезной флоры. И нужно обязательно делать коррекцию этих состояний, иначе заболевание хронизируется», – пояснил врач.
Болезни органов пищеварения
Ещё 10-15 лет назад понятия «микробиота», «дисбиоз» и «пробиотики» были уделом врачей-гастроэнтерологов. Понятно, что такие заболевания как синдром раздражённого кишечника, воспалительные заболевания кишечника, такие хронические патологии как панкреатит, холецистит, гастрит, дуоденит – лечились и лечатся с опорой на коррекцию состояния микробиоты, применением пробиотиков и так далее.
Сегодня многие эксперты признают важную связь и влияние микробиоты на развитие различных хронических заболеваний.
Болезни репродуктивной системы
В исследованиях последних лет установлена взаимосвязь кишечного и влагалищного биоценозов в составе микробиома организма. У женщин с нарушением вагинальной микробиоты чаще выявляют дисбиоз кишечника, что способствует хронизации воспалительного процесса в органах малого таза, увеличению риска неблагоприятного исхода беременности.
Иммунные болезни
Человек может страдать длительным иммунодефицитом со склонностью к развитию простудных заболеваний. Родители, например, часто говорят «что я только ни делаю, ребёнок всё болеет и болеет»: к простудным симптомам добавляются и аллергические, и бронхоспастические реакции, затяжной кашель и прочее.
«Микробиота – это наш дополнительный орган иммунитета, и, если к нему относиться с вниманием, он с вниманием начнёт относиться к нам, и будет помогать нашей иммунной системе. У таких часто болеющих ребятишек иногда достаточно восстановить определённые штаммы лактобацил – и всё становится нормально», – советует Олег Викторович.
Болезни опорно-двигательного аппарата
На первый взгляд кажется, что патологии опорно-двигательной системы не могут иметь ничего общего с бактериями в толстом кишечнике. Но, на самом деле, остеохондроз и артрит, особенно в возрасте 40+, часто обостряются на фоне дисбактериоза кишечника, в результате развития хронического воспалительного процесса.
Поэтому сегодня ревматологи очень серьёзно относятся к вопросам лечения пациентов с артритом активно воздействуя на его микрофлору для достижения длительной ремиссии.
Болезни мочевыделительной системы
Знакомые многим циститы, уретриты – и в детском, и во взрослом возрасте, часто бывают связаны с тем, что возникает дисбиоз дистальных отделов мочевыделительной системы на фоне сопутствующего дисбактериоза в кишечнике. И тогда восстановление микробиоты становится альтернативой приёму кучи лекарств.
Неврологические заболевания
На сегодняшний день одна из доминирующих концепций сводится к тому, что хроническое воспаление в кишечнике напрямую связано с нейровоспалением, от которого зависит раннее старение мозга и проявление когнитивных нарушений – таких как болезнь Альцгеймера и прочих.
«Уже доказано, что, если человек в течение жизни получал два-три мощных курса антибактериальной терапии с несколькими видами антибиотиков – вероятность развития ранних когнитивных дисфункций, проблем с памятью, вниманием, мышлением возрастает. Микробиота выделяет более 40 000 биологически активных молекул, которые интегрируются в наши биохимические реакции – без них они нормально протекать не могут. В том числе, они выделяют определённые нейропластические факторы, которые способствуют омоложению мозга и нейромедиаторы для его нормального функционирования (серотонин, дофамин и др.). Когда такой поддержки нет, плюс, идёт токсичное воздействие патогенной флоры – это хроническое воспаление проецируется на нейровоспаление и приводит к нейродегенеративным расстройствам», – поясняет эксперт.
Метаболические нарушения
Одной из часто встречаемых болезней в мире, которая сегодня носит характер пандемии, считается метаболический синдром. Он характеризуется рядом признаков: склонностью к избыточной массе тела, возникновению инсулинорезистентности и сахарного диабета 2-го типа, повышению холестерина, развитию атеросклероза – и, как следствие, к риску развития гипертонии и ишемической болезни сердца.
«В возрасте 40-45 лет каждый второй-третий житель планеты имеет метаболический синдром. Нашему поколению свойственны нарушения питания, приём большого количества препаратов, условия изменения микро- и макроэкологии – всё это ведёт к тому, что в онтогенезе происходит серьёзная перестройка микробиоты: начинают преобладать патогенные штаммы – гнилостные, бродильные – они постепенно отравляют организм. Пациент, бывает удивляется: я вредную пищу не ем, жирные сорта мяса не ем, питаюсь «травой» – откуда у меня холестерин? Есть миллиарды клеток, в мембране которых содержится колоссальное количество холестерина. Человек может его даже не есть, но, если у него «революция» в кишечнике, этот холестерин будет за счёт бактериального разрушения попадать в организм и поддерживать высокий уровень холестерина и воспаления», – объясняет Олег Викторович.
Эксперты в области восстановления здоровья, многие врачи сейчас в дополнение к лекарствам, уделяют большое внимание восстановлению микрофлоры кишечника с применением пробиотиков, метабиотиков. Именно так, в комплексе, можно восстановить здоровье систем организма.