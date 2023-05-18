Названы три пищевые привычки, которые приводят к диабету

Эндокринолог Антонина Гуреева назвала три «плохие» пищевые привычки, которые могут привести к диабету второго типа.

По словам медика, недостаточное потребление цельного зерна, избыток рафинированного риса и пшеницы, а также чрезмерное потребление переработанного мяса являются факторами, влияющими на развитие диабета.