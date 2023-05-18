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Как правильно питаться при гастрите

Специалисты Роскачества вместе с врачом-гастроэнтерологом Юлией Куликовой разобрали основные правила питания и особенности рациона при гастрите.

Как правильно питаться при гастрите
© СОВА

По словам специалиста, гастрит - одно из самых распространенных заболеваний.

Врач перечислила основные правила питания при заболевании:
  • блюда должны быть варёными, приготовленными на пару или запечёнными без корочки;
  • не следует есть очень горячую и очень холодную еду, она должна быть тёплой, чтобы организм не тратил ресурс на разогрев и не подвергался ожогам;
  • нужно есть меньше соли, так как она раздражает желудок;
  • дробный режим питания (5-6 раз в день, 2800-3000 ккал в сутки, небольшие порции);
  • надо выходить из-за стола с лёгким чувством голода; - рекомендуется тщательно пережевывать пищу;
  • не нужно есть прямо перед сном, последний раз - хотя бы за 2 часа до него.

Врач рекомендует изменить рацион при гастрите. Например, добавить пробиотики. Они содержатся в йогуртах и кисломолочных продуктах.

Также очень полезны супы. Лучшим станет овощной бульон с макаронами, рисом и различными овощами.

Из мяса стоит обратить внимание на нежирную курицу, индейку или кролика. Несколько раз в неделю можно готовить нежирную рыбу на пару.

Кроме того, можно есть фрукты и овощи с низким содержанием кислот, а для приготовления десертов добавлять мёд, имбирь и куркуму.

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