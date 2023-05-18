Врачи смогли облегчить симптомы болезни Альцгеймера с помощью вибраций частотой 40 Гц

Стимуляция мозга с частотой 40 Гц позволила ослабить симптомы болезни Альцгеймера у мышей. Об этом сообщает Массачусетский технологический институт.

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Болезнь Альцгеймера — это тяжелое нейродегенеративное заболевание, при котором у человека страдает память и когнитивные функции, а на поздних стадиях он полностью утрачивает дееспособность и личность. Последствия этого заболевания ложатся тяжким бременем как на больного, так и на его родственников. Болезнь Альцгеймера считается неизлечимой, но ученые ищут способ хотя бы облегчить состояние пациентов или подавить симптомы.

Ли-Хуэй Цай и его коллеги показали, что стимуляция мозговых гамма-волн с частотой 40 Гц позволяет улучшить состояние больных. Опыты были проведены на мышах, страдающих от аналога человеческой болезни Альцгеймера. Грызуны были разделены на две группы: одну по часу в день в течение нескольких недель подвергали вибропроцедурам с этой частотой, а вторая не подвергалась никакому лечению. Стимуляция проводилась с помощью установленных под клеткой динамиков, при этом в ходе предварительного исследования было доказано, что вибрация действительно влияет на активность мозга.

В результате выяснилось, что стимуляция гамма-волн не только улучшает двигательную функцию по сравнению с контрольной группой, но и снижает уровни фосфорилированного тау-белка, характерного для болезни Альцгеймера, предотвращает гибель нейронов и уменьшает повреждение ДНК в нейронах.