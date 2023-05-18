Переносчиками каких болезней являются клещи

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ura.ru рассказал, что клещи переносят в целом более 30 заболеваний.

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«Болезнь Лайма и клещевой энцефалит - наиболее распространенные и серьезные заболевания. Также это сыпной и возвратный тиф и много риккетсиозов (группа острых лихорадочных болезней. – Прим. ред.). Есть там и бактериальные инфекции, которые они переносят. Поэтому неповрежденного клеща как минимум нужно проверять на клещевой энцефалит и на болезнь Лайма сразу же», - объяснил Николай Крючков.

Иммунолог отметил, что реже всего клещи переносят чуму - ее распространителями являются грызуны и блохи.

«Есть и другие пути передачи. С точки зрения распространенности географической, то это очень-очень редкая инфекция. Поэтому это невероятно, особенно на Урале или в Подмосковье, что клещ заразится чумой», - пояснил эксперт.

Ранее ученые Тюменского медуниверситета (ТМУ) обнаружили новые виды клещей семейства Spinturnicidae и Macronyssida, которые чаще всего встречаются в Сибири и в Монголии. Первые являются переносчиками бартонеллеза, а вторые - клещевого энцефалита, боррелиоза, лихорадки Западного Нила, туляремии и чумы.

С 1 марта по распоряжению Роспотребнадзора в Пензенской области проводится мониторинг инфекций, передающихся через укусы клещей. Это не только ИКБ, но и клещевой вирусный энцефалит (КВЭ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ), гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ).

Несмотря на то что регион неэндемичен по клещевому энцефалиту, в 2023-м планируется привить 270 человек. Это относится к тем, кто выезжает в неблагополучные регионы, а также к работникам ряда отраслей.