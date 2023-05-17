Из-за чего болит шея и спина после пробуждения

Врач-невролог Екатерина Сивоконева рассказала о причинах болей в спине и шее сразу после утреннего пробуждения. В качестве первой причины эксперт назвала хронические дегенеративные изменения в позвоночнике.

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Дискомфорт также могут доставлять остеохондроз, артроз или протрузия, грыжа межпозвоночных дисков, нарушение функции межпозвонковых суставов или последствия перенесенных травм, отметила Екатерина Сивоконева.

Кроме того, по ее словам, спина и шея могут болеть после сна из-за инфекционных заболеваний и эндокринных нарушений, передает «Газета.Ru».