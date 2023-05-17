"Увлажнитель не поможет": Врачи рассказали, чем опасен храп и можно ли от него избавиться
Эпизодический храп возникает у большинства людей, например, при простуде и заложенном носе. Но если храп становится хроническим - это уже повод для беспокойства. Чем опасно такое состояние и какие способы могут избавить от храпа, рассказали сотрудники сомнологической лаборатории НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России.
Вот какие причины и способы избавления от храпа отмечают эксперты:
- Ожирение - важнейший фактор риска храпа за счет сужения просвета ротоглотки при увеличении объема языка. Поэтому у большинства людей снижение веса уменьшает выраженность храпа.
- Специальный "гаджет" - индивидуально изготавливаемая ортодонтами регулируемая капа помогает эффективно лечить храп и апноэ (остановку дыхания) во сне.
- Мужчины храпят чаще, чем женщины. Но и женщинам важно знать: храп может усилиться во время беременности и в менопаузу.
- Тяжелый храп (>50% времени сна) ассоциирован с 10-кратным повышением риска развития атеросклероза сонных артерий, а это значит, что таким людям угрожает инсульт.
- Храп может развиться из-за увеличенных миндалин, нарушения прикуса, хронических заболеваний носа и даже короткой шеи. С последней причиной вряд ли можно справиться, а все остальное поддается лечению.
- Увлажнитель для воздуха обеспечивает более комфортный сон, особенно в холодное время года, когда работает отопление. Но, к сожалению, на храп влажность воздуха не влияет.
- Существует специальная миофункциональная гимнастика для укрепления мышц языка - если выполнять упражнения регулярно, можно значительно уменьшить храп и остановки дыхания (апноэ) легкой степени.
"Чтобы эффективно оперативно лечить храп нужно оценить состояние ротоглотки во сне при помощи исследования во время медикаментозного сна - слип-эндоскопии. И по результатам врач-сомнолог выберет тактику лечения", - заключили специалисты.