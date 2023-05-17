Чем опасен храп и можно ли от него избавиться

Эпизодический храп возникает у большинства людей, например, при простуде и заложенном носе. Но если храп становится хроническим - это уже повод для беспокойства. Чем опасно такое состояние и какие способы могут избавить от храпа, рассказали сотрудники сомнологической лаборатории НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России.