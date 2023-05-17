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Кардиолог Чичков назвал две неочевидные причины развития тромбоза

Увлечение дайвингом и длительные путешествия могут привести к развитию тромбоза, предупредил врач-кардиолог Юрий Чичков.

Кардиолог назвал две неочевидные причины развития тромбоза
© Слово и Дело

По его словам, дайвинг является фактором риска тромбообразования по одной важной причине. Так, по мере погружения на глубину в организме происходит перераспределение кровотока в пользу жизненно важных органов. Из-за этого повышается уровень гемоглобина и артериальное давление, объяснил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Что касается длительных путешествий, то риск появления тромбов связан с долгим нахождением в сидячем положении и ограничением в движении. В этом случае значительно снижается скорость кровотока, что негативно влияет на процессы свертывания крови, резюмировал медик.

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