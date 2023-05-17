Кардиолог назвал две неочевидные причины развития тромбоза

Кардиолог Чичков назвал две неочевидные причины развития тромбоза
Увлечение дайвингом и длительные путешествия могут привести к развитию тромбоза, предупредил врач-кардиолог Юрий Чичков.
По его словам, дайвинг является фактором риска тромбообразования по одной важной причине. Так, по мере погружения на глубину в организме происходит перераспределение кровотока в пользу жизненно важных органов. Из-за этого повышается уровень гемоглобина и артериальное давление, объяснил специалист в беседе с «Газетой.Ru».
Что касается длительных путешествий, то риск появления тромбов связан с долгим нахождением в сидячем положении и ограничением в движении. В этом случае значительно снижается скорость кровотока, что негативно влияет на процессы свертывания крови, резюмировал медик.