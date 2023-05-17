Что делать при гипертоническом кризе

В случае возникновения гипертонического криза необходимо измерить давление и вызвать скорую помощь, заявил в беседе с РИАМО врач-кардиолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Денис Соколов.

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Также он назвал препараты, которые следует принять, дожидаясь бригады врачей.

"Если возникли признаки гипертонического криза, необходимо измерить давление и обязательно вызвать скорую помощь. Следует принять 25 мг каптоприла или 10 мг нифедипина. Необходимо исключить такие препараты, как дибазол, папазол — они в данном случае неэффективны", — отметил Соколов.

Он добавил, что превышать указанные дозировки препаратов нельзя, поскольку резкое понижение давления может вызвать серьезные осложнения.