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Что делать при гипертоническом кризе

В случае возникновения гипертонического криза необходимо измерить давление и вызвать скорую помощь, заявил в беседе с РИАМО врач-кардиолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Денис Соколов.

Что делать при гипертоническом кризе
© Газета.Ru

Также он назвал препараты, которые следует принять, дожидаясь бригады врачей.

"Если возникли признаки гипертонического криза, необходимо измерить давление и обязательно вызвать скорую помощь. Следует принять 25 мг каптоприла или 10 мг нифедипина. Необходимо исключить такие препараты, как дибазол, папазол — они в данном случае неэффективны", — отметил Соколов.

Он добавил, что превышать указанные дозировки препаратов нельзя, поскольку резкое понижение давления может вызвать серьезные осложнения.

Также он посоветовал периодически измерять давление даже при хорошем самочувствии. По его словам, давление 140 на 90 мм рт. ст. — признак того, что работа сердечно-сосудистой системы нарушена.

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